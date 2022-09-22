Свердловские военкоматы мобилизовали тысячу бойцов для спецоперации

Свердловские запасники отбирались по критериям опытности и образованности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военкоматы Свердловской области в рамках частичной мобилизации призвали для участия в спецоперации тысячу военных запаса. Об этом сообщил исполняющий обязанности военного комиссара региона Сергей Чирков.

«В регионе в рамках частичной мобилизации призвали уже больше тысячи человек», — передает портал 66.ru слова Чиркова. Он отметил, что у Свердловской области нет плана по призывникам, однако военкоматы смотрят на качество тех, кто готов мобилизоваться.

По словам Чиркова, в зону спецоперации принимают только тех, кто имеет военно-учетную специальность, обладает отличным здоровьем и раньше уже участвовал в боях. Все эти критерии были озвучены министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

URA.RU попыталось связаться с Чирковым. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.

Частичную мобилизацию в РФ объявил 21 сентября президент России Владимир Путин. Под нее, по словам главы государства, попадают не все военнообязанные, а лишь бойцы с опытом и специальным образованием. Мобилизовать планируют только солдат запаса для участия в спецоперации России на Украине.

Спецоперация началась 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины. Власти РФ уверяли, что приняли решение ввести на Украину войска для помощи жителям республик.