Блинкен подтвердил акт саботажа на «Северном потоке»

27 сентября 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен заявил о саботаже на «Северном потоке» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первые данные указывают на возможный акт саботажа на трубопроводе «Северный поток». Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Первые данные указывают на возможный акт саботажа или взрыва на трубопроводе „Северный поток“. Это не отвечает ничьим интересам», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Ранее в Кремле с тревогой отреагировали на ЧП на «Северном потоке». URA.RU сообщало о том, что оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на обеих нитках «Северного потока».

Первые данные указывают на возможный акт саботажа на трубопроводе «Северный поток». Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Первые данные указывают на возможный акт саботажа или взрыва на трубопроводе „Северный поток“. Это не отвечает ничьим интересам», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Ранее в Кремле с тревогой отреагировали на ЧП на «Северном потоке». URA.RU сообщало о том, что оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на обеих нитках «Северного потока».