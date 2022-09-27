27 сентября 2022

Более 80% херсонцев проголосовали за вхождение в состав России

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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
Вхождение в состав РФ поддержали 87,5% херсонцев Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Вхождение в Россию поддержали 87,05% % херсонцев. Данные обнародованы после обработки 100% бюллетеней, сообщает местный избирком.

«Вхождение Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05% избирателей по итогам подсчета 100% голосов», — сообщил местный избирком. Об этом передает РИА «Новости» в своем telegram-канале.

На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожской области проголосовали более 90% жителей.

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Вхождение в Россию поддержали 87,05% % херсонцев. Данные обнародованы после обработки 100% бюллетеней, сообщает местный избирком. «Вхождение Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05% избирателей по итогам подсчета 100% голосов», — сообщил местный избирком. Об этом передает РИА «Новости» в своем telegram-канале. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожской области проголосовали более 90% жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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