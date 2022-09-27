Более 80% херсонцев проголосовали за вхождение в состав России

Вхождение в состав РФ поддержали 87,5% херсонцев
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Вхождение в Россию поддержали 87,05% % херсонцев. Данные обнародованы после обработки 100% бюллетеней, сообщает местный избирком.
«Вхождение Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05% избирателей по итогам подсчета 100% голосов», — сообщил местный избирком. Об этом передает РИА «Новости» в своем telegram-канале.
На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожской области проголосовали более 90% жителей.
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