Более 80% херсонцев проголосовали за вхождение в состав России

28 сентября 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

Вхождение в состав РФ поддержали 87,5% херсонцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Вхождение в Россию поддержали 87,05% % херсонцев. Данные обнародованы после обработки 100% бюллетеней, сообщает местный избирком. «Вхождение Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05% избирателей по итогам подсчета 100% голосов», — сообщил местный избирком. Об этом передает РИА «Новости» в своем telegram-канале. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожской области проголосовали более 90% жителей.

Вхождение в Россию поддержали 87,05% % херсонцев. Данные обнародованы после обработки 100% бюллетеней, сообщает местный избирком. «Вхождение Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05% избирателей по итогам подсчета 100% голосов», — сообщил местный избирком. Об этом передает РИА «Новости» в своем telegram-канале. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожской области проголосовали более 90% жителей.