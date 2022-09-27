В Запорожье объявили результаты референдума о вхождении в состав РФ

В Запорожской области за вхождение в РФ проголосовали 93,11% жителей
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
По результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. Об этом заявил глава местного избиркома, данные обнародованы после обработки 100% бюллетеней.
«В Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11%», — об этом сообщил глава местного избиркома, РИА «Новости» в своем telegram-канале.
На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. В частности, в ЛНР явка превысила 90%, пишет RT.
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