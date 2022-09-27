В Запорожье объявили результаты референдума о вхождении в состав РФ

В Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали более 90% жителей

28 сентября 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

В Запорожской области за вхождение в РФ проголосовали 93,11% жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России По результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. Об этом заявил глава местного избиркома, данные обнародованы после обработки 100% бюллетеней. «В Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11%», — об этом сообщил глава местного избиркома, РИА «Новости» в своем telegram-канале. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. В частности, в ЛНР явка превысила 90%, пишет RT.

По результатам референдума в Запорожской области 93,11% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. Об этом заявил глава местного избиркома, данные обнародованы после обработки 100% бюллетеней. «В Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11%», — об этом сообщил глава местного избиркома, РИА «Новости» в своем telegram-канале. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. В частности, в ЛНР явка превысила 90%, пишет RT.