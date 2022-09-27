За вхождение территории в Россию поддержали почти 100% жителей ЛНР

За вхождение в состав России проголосовали более 98 процентов жителей ЛНР
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики обработала 100% бюллетеней. Большинство жителей ЛНР проголосовали за вхождение территории в состав России. Об этом доложила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
«Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%», — сказала она. Информацию передает РИА «Новости».
На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, порядка 93,95% граждан ДНР проголосовали за вхождение территории в состав РФ.
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