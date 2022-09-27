За вхождение территории в Россию поддержали почти 100% жителей ЛНР

28 сентября 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

За вхождение в состав России проголосовали более 98 процентов жителей ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики обработала 100% бюллетеней. Большинство жителей ЛНР проголосовали за вхождение территории в состав России. Об этом доложила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. «Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%», — сказала она. Информацию передает РИА «Новости». На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, порядка 93,95% граждан ДНР проголосовали за вхождение территории в состав РФ.

Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики обработала 100% бюллетеней. Большинство жителей ЛНР проголосовали за вхождение территории в состав России. Об этом доложила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. «Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%», — сказала она. Информацию передает РИА «Новости». На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, порядка 93,95% граждан ДНР проголосовали за вхождение территории в состав РФ.