27 сентября 2022

За вхождение территории в Россию поддержали почти 100% жителей ЛНР

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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
За вхождение в состав России проголосовали более 98 процентов жителей ЛНР Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики обработала 100% бюллетеней. Большинство жителей ЛНР проголосовали за вхождение территории в состав России. Об этом доложила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

«Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%», — сказала она. Информацию передает РИА «Новости».

На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, порядка 93,95% граждан ДНР проголосовали за вхождение территории в состав РФ.

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Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики обработала 100% бюллетеней. Большинство жителей ЛНР проголосовали за вхождение территории в состав России. Об этом доложила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. «Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%», — сказала она. Информацию передает РИА «Новости». На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, порядка 93,95% граждан ДНР проголосовали за вхождение территории в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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