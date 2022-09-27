Nord Stream AG предположил, чем было вызвано падение давления на нитках «Северного потока»

Nord Stream AG доложил о повреждениях «Северного потока» на двух участках

28 сентября 2022 в 02:06 Размер текста - 17 +

Nord Stream AG сообщил о физических повреждениях «Северного потока» Фото: «Экономика сегодня» новость из сюжета «Северный поток — 2» Зафиксированный в ночь на 27 сентября значительный перепад давления, вызванный утечкой газа на обеих нитках газопровода, с большой долей вероятности произошел из-за физических повреждений на участках в Дании и Швеции. Об этом проинформировал оператор на официальном сайте газопровода «Северный поток-1». «Nord Stream AG немедленно проинформировала об инциденте соответствующие службы береговой охраны. Позиции двух предполагаемых повреждений были определены и расположены к северо-востоку от Борнхольма в шведской и датской ИЭЗ соответственно», — отметил оператор. Отмечается, что в настоящее время морские власти Швеции и Дании установили 5-мильную зону безопасности вокруг указанных мест. Ранее оператор газопровода Nord Stream AG доложил о том, что на обеих нитках «Северного потока» сильно упало давление. Немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники написала, что это могло произойти в результате диверсии.

Зафиксированный в ночь на 27 сентября значительный перепад давления, вызванный утечкой газа на обеих нитках газопровода, с большой долей вероятности произошел из-за физических повреждений на участках в Дании и Швеции. Об этом проинформировал оператор на официальном сайте газопровода «Северный поток-1». «Nord Stream AG немедленно проинформировала об инциденте соответствующие службы береговой охраны. Позиции двух предполагаемых повреждений были определены и расположены к северо-востоку от Борнхольма в шведской и датской ИЭЗ соответственно», — отметил оператор. Отмечается, что в настоящее время морские власти Швеции и Дании установили 5-мильную зону безопасности вокруг указанных мест. Ранее оператор газопровода Nord Stream AG доложил о том, что на обеих нитках «Северного потока» сильно упало давление. Немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники написала, что это могло произойти в результате диверсии.