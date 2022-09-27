В Германии допустили, что давление в «Северном потоке» упало из-за диверсии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
На «Северном потоке» упало давление в ночь на 26 сентября Фото:

Давление в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках «Северного потока» могло упасть в результате диверсии. Такую версию озвучила немецкая газета Der Tagesspiegel о ссылкой на собственные источники.

«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — приводит издание слова собеседника.

Падение давления на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали в ночь на 27 сентября. Оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что причины случившегося выясняются. Также давление упало на газопроводе «Северный поток — 2». Утечка газа произошла на нитке А исключительной экономической зоне Дании Минэкономики ФРГ пообещало установить причины.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Давление в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках «Северного потока» могло упасть в результате диверсии. Такую версию озвучила немецкая газета Der Tagesspiegel о ссылкой на собственные источники. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — приводит издание слова собеседника. Падение давления на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали в ночь на 27 сентября. Оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что причины случившегося выясняются. Также давление упало на газопроводе «Северный поток — 2». Утечка газа произошла на нитке А исключительной экономической зоне Дании Минэкономики ФРГ пообещало установить причины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...