В Германии допустили, что давление в «Северном потоке» упало из-за диверсии

Давление в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках «Северного потока» могло упасть в результате диверсии. Такую версию озвучила немецкая газета Der Tagesspiegel о ссылкой на собственные источники.
«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — приводит издание слова собеседника.
Падение давления на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали в ночь на 27 сентября. Оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что причины случившегося выясняются. Также давление упало на газопроводе «Северный поток — 2». Утечка газа произошла на нитке А исключительной экономической зоне Дании Минэкономики ФРГ пообещало установить причины.
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