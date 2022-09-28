Соседи устроившего стрельбу в Ижевске рассказали о странностях его поведения

28 сентября 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

По словам соседей, последние несколько лет стрелок ходил по улице в черной маске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба Устроивший стрельбу в школе Ижевска Артем Казанцев последние два года ходил по улице в черных маске, куртке и капюшоне. О странностях поведения Казанцева KP.RU рассказали его соседи. «Артема Казанцева же в последние годы все соседи вспоминают одинаково: в любое время года он в черном балахоне, капюшон так надвинут на лицо, что глаз никогда не видно», — пишет KP.RU. «Последние два года, с начала пандемии, он ходил по улице в черной маске», — цитирует соседку Ларису Иванцову издание. Соседка также поделилась, что у Казанцева с малого возраста наблюдалось отчуждение от мира. «Он [Казанцев] тоже как-то все больше дома сидел. Другие мальчишки по двору бегали, играли, дрались бывало, а он никогда в этом не участвовал. Когда мальчик подрос, это отчуждение от мира только усугублялось», — сообщила соседка. Еще одна соседка Татьяна Ивановна рассказала, что Казанцев рос в неполной семье. «Мы знали, что семья неполная — отца никто никогда не видел», — поделилась жительница дома. «Одно время кто-то говорил, что этот парень уехал жить к отцу. Но теперь мы понимаем, что он, возможно, в это время просто лежал в психиатрической больнице», — добавила Татьяна. 26 сентября в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл в учебном заведении стрельбу. Стрелявший оказался бывшим учеником этой школы, сообщает Nation News. Мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по детям и взрослым. После этого он покончил с собой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Устроивший стрельбу в школе Ижевска Артем Казанцев последние два года ходил по улице в черных маске, куртке и капюшоне. О странностях поведения Казанцева KP.RU рассказали его соседи. «Артема Казанцева же в последние годы все соседи вспоминают одинаково: в любое время года он в черном балахоне, капюшон так надвинут на лицо, что глаз никогда не видно», — пишет KP.RU. «Последние два года, с начала пандемии, он ходил по улице в черной маске», — цитирует соседку Ларису Иванцову издание. Соседка также поделилась, что у Казанцева с малого возраста наблюдалось отчуждение от мира. «Он [Казанцев] тоже как-то все больше дома сидел. Другие мальчишки по двору бегали, играли, дрались бывало, а он никогда в этом не участвовал. Когда мальчик подрос, это отчуждение от мира только усугублялось», — сообщила соседка. Еще одна соседка Татьяна Ивановна рассказала, что Казанцев рос в неполной семье. «Мы знали, что семья неполная — отца никто никогда не видел», — поделилась жительница дома. «Одно время кто-то говорил, что этот парень уехал жить к отцу. Но теперь мы понимаем, что он, возможно, в это время просто лежал в психиатрической больнице», — добавила Татьяна. 26 сентября в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл в учебном заведении стрельбу. Стрелявший оказался бывшим учеником этой школы, сообщает Nation News. Мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по детям и взрослым. После этого он покончил с собой.