На Златоустовском метзаводе сменилось руководство

28 сентября 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

На метзаводе Златоуста произошли кадровые изменения Фото: Алена Полозова © URA.RU На Златоустовском металлургическом заводе (ЗМЗ) в Челябинской области уволен исполнительный директор Александр Ефимушкин. По данным URA.RU, вслед за ним в отставку отправлена часть топ-менеджеров. «Производственный процесс по-прежнему возглавляет гендиректор ООО „ЗМЗ“ Сергей Марченко. Он работает в Златоусте. Об изменениях в московском руководстве необходимо обращаться в столицу», — ответили корреспонденту URA.RU в приемной завода. Вместе с Ефимушкиным с предприятия ушли супруги Панковы: заместитель гендиректора ЗМЗ Эдуард Панков и глава учебного центра Екатерина Панкова. Согласно данным СБИС, торговый дом компании, работающий в Москве, по-прежнему возглавляет Сергей Клещевников, одновременно исполняющий обязанности ушедшего Ефимушкина. Вопросы URA.RU о мотивах кадровых изменений, отправленные в пресс-службу металлургического холдинга, на момент публикации материала остались без ответа. По данным URA.RU, смена руководящего состава связана с недовольством собственника из-за слабых показателей работы ЗМЗ. Владелец актива находится в Москве. Осенью 2018 года контролирующим акционером предприятия стал Павел Кротов, которого связывают с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова. Предприятие, отметившее в мае 120-летие, специализируется на выпуске спецсталей.

На Златоустовском металлургическом заводе (ЗМЗ) в Челябинской области уволен исполнительный директор Александр Ефимушкин. По данным URA.RU, вслед за ним в отставку отправлена часть топ-менеджеров. «Производственный процесс по-прежнему возглавляет гендиректор ООО „ЗМЗ“ Сергей Марченко. Он работает в Златоусте. Об изменениях в московском руководстве необходимо обращаться в столицу», — ответили корреспонденту URA.RU в приемной завода. Вместе с Ефимушкиным с предприятия ушли супруги Панковы: заместитель гендиректора ЗМЗ Эдуард Панков и глава учебного центра Екатерина Панкова. Согласно данным СБИС, торговый дом компании, работающий в Москве, по-прежнему возглавляет Сергей Клещевников, одновременно исполняющий обязанности ушедшего Ефимушкина. Вопросы URA.RU о мотивах кадровых изменений, отправленные в пресс-службу металлургического холдинга, на момент публикации материала остались без ответа. По данным URA.RU, смена руководящего состава связана с недовольством собственника из-за слабых показателей работы ЗМЗ. Владелец актива находится в Москве. Осенью 2018 года контролирующим акционером предприятия стал Павел Кротов, которого связывают с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова. Предприятие, отметившее в мае 120-летие, специализируется на выпуске спецсталей.