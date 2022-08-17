На Златоустовском металлургическом заводе меняется руководство

Вслед за уходом директора на ЗМЗ ждут смены руководящей команды Фото: Алена Полозова © URA.RU

На Златоустовском металлургическом заводе (Златоуст, Челябинская область) меняется руководство. Как URA.RU сообщили собственные источники в отрасли, к концу сентября уволится управляющий директор ЗМЗ Александр Ефимушкин. В 20-х числах сентября на «Златоустовском металлургическом заводе» ожидается смена руководящей команды. Как URA.RU сообщили собственные источники в отрасли, причины связаны с недовольством собственника предприятия достигнутыми показателями работы.

«После 20 сентября на ЗМЗ ждут приезда акционера завода, который объявит о смене руководства. Ожидается полная замена менеджмента. Сейчас Ефимушкин находится в отпуске. Обязанности управляющего директора исполняет гендиректор торгового дома „ЗЭМЗ“ Андрей Клещевников. Он же с 3 августа возглавил владеющее заводом АО „Развитие промышленности“», — рассказал URA.RU источник на условиях анонимности.

В пресс-службе предприятия кадровые изменения комментировать не стали. Как сообщил URA.RU еще один источник, смена руководящей команды вызвана раздражением собственника достигнутыми показателями работы. В частности, речь идет о снижении объемов производства. На среднесрочном интервале они снизились более чем в 10 раз. По данным агентства, в настоящее время ежемесячный выпуск спецсталей на предприятии не превышает четырех тысяч тонн.

В ноябре 2018 года контролирующим акционером метзавода в Златоусте стал Павел Кротов. Его связывают с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова. Основную часть своей доли Кротову продал прежний владелец компании Дмитрий Герасименко.

Предприятие прошло целую серию реорганизаций и банкротств. ООО «ЗМЗ» сменило бывшего держателя активов металлургического производства — «Златоустовский электрометаллургический завод» («ЗЭМЗ»).