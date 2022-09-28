Директор ассоциации IT Комлев: отток айтишников из РФ вырастет в несколько раз

Количество уехавших из России специалистов в сфере IT может увеличиться в несколько раз, по сравнению с весной этого года. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев в ходе на конференции РБК о развитии российского программного обеспечения.
«Отток IT-кадров из страны в ближайшее время может оказаться в два-три раза больше, чем весной этого года», — цитирует Комлева РБК. Издание отметило, что Комлев не уточнил, каким может оказаться общее число попавших в новую волну.
Отток IT-кадров из страны связан с введением на территории России частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале в связи с проходящей спецоперацией на Украине. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Документ содержит 195 специальностей в IT и связи.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Количество уехавших из России специалистов в сфере IT может увеличиться в несколько раз, по сравнению с весной этого года. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев в ходе на конференции РБК о развитии российского программного обеспечения. «Отток IT-кадров из страны в ближайшее время может оказаться в два-три раза больше, чем весной этого года», — цитирует Комлева РБК. Издание отметило, что Комлев не уточнил, каким может оказаться общее число попавших в новую волну. Отток IT-кадров из страны связан с введением на территории России частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале в связи с проходящей спецоперацией на Украине. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Документ содержит 195 специальностей в IT и связи.