Директор ассоциации IT Комлев: отток айтишников из РФ вырастет в несколько раз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, програмист, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети, it-технологиии
Отток IT-специалистов может быть в разы больше, чем весной этого года Фото:

Количество уехавших из России специалистов в сфере IT может увеличиться в несколько раз, по сравнению с весной этого года. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев в ходе на конференции РБК о развитии российского программного обеспечения.

«Отток IT-кадров из страны в ближайшее время может оказаться в два-три раза больше, чем весной этого года», — цитирует Комлева РБК. Издание отметило, что Комлев не уточнил, каким может оказаться общее число попавших в новую волну.

Отток IT-кадров из страны связан с введением на территории России частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале в связи с проходящей спецоперацией на Украине. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Документ содержит 195 специальностей в IT и связи.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Количество уехавших из России специалистов в сфере IT может увеличиться в несколько раз, по сравнению с весной этого года. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев в ходе на конференции РБК о развитии российского программного обеспечения. «Отток IT-кадров из страны в ближайшее время может оказаться в два-три раза больше, чем весной этого года», — цитирует Комлева РБК. Издание отметило, что Комлев не уточнил, каким может оказаться общее число попавших в новую волну. Отток IT-кадров из страны связан с введением на территории России частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале в связи с проходящей спецоперацией на Украине. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Документ содержит 195 специальностей в IT и связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...