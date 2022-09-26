Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию

27 сентября 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

Всего в перечень вошло 195 специальностей, сообщает министерство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минцифры России представило документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для соответствующих работников. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи. Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости», — говорится в сообщении. Всего в перечень вошло 195 специальностей, следует из документа. Там уточнили, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи как таковой не дает права на освобождение от призыва, нужно также выполнять «критически важные функции». Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что получить отсрочку от мобилизации могут сотрудники ИТ-компаний, которые имеют высшее образование. В ведомстве уточняли, что сотрудник аккредитованной ИТ-компании, получивший повестку должен явиться в военкомат с перечнем необходимых документов для того, чтобы разобраться в ситуации.

Минцифры России представило документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для соответствующих работников. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи. Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости», — говорится в сообщении. Всего в перечень вошло 195 специальностей, следует из документа. Там уточнили, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи как таковой не дает права на освобождение от призыва, нужно также выполнять «критически важные функции». Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что получить отсрочку от мобилизации могут сотрудники ИТ-компаний, которые имеют высшее образование. В ведомстве уточняли, что сотрудник аккредитованной ИТ-компании, получивший повестку должен явиться в военкомат с перечнем необходимых документов для того, чтобы разобраться в ситуации.