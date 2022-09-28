Financial Times: Саботаж «Северного потока» — тревожный сигнал для Европы

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
ЕС обеспокоен утечкой на «Северном потоке» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Официальные лица Европейского союза заявили, что инцидент с утечкой газа на обеих нитках «Северного потока» должен послужить тревожным сигналом для континента. По оценкам специалистов НАТО, ущерб был нанесен в результате саботажа.

«Может потребоваться от одной до двух недель, чтобы последствия от утечек утихли в достаточной степени, чтобы можно было провести проверки, чтобы определить, что именно произошло» — заявил Financial Times министр обороны Дании Мортен Бедсков. Издание сообщает, что премьер-министры Дании и Швеции — «отказались строить предположения о возможных мотивах или о том, кто может нести ответственность за утечки „Северного потока“, но призвали к тщательному расследованию».

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель рассказал о преднамеренности инцидента на «Северном потоке». По оценкам аналитиков ущерб от утечек может составить более двух миллиардов долларов.

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Официальные лица Европейского союза заявили, что инцидент с утечкой газа на обеих нитках «Северного потока» должен послужить тревожным сигналом для континента. По оценкам специалистов НАТО, ущерб был нанесен в результате саботажа. «Может потребоваться от одной до двух недель, чтобы последствия от утечек утихли в достаточной степени, чтобы можно было провести проверки, чтобы определить, что именно произошло» — заявил Financial Times министр обороны Дании Мортен Бедсков. Издание сообщает, что премьер-министры Дании и Швеции — «отказались строить предположения о возможных мотивах или о том, кто может нести ответственность за утечки „Северного потока“, но призвали к тщательному расследованию». Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель рассказал о преднамеренности инцидента на «Северном потоке». По оценкам аналитиков ущерб от утечек может составить более двух миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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