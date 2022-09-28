Financial Times: Саботаж «Северного потока» — тревожный сигнал для Европы

28 сентября 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

ЕС обеспокоен утечкой на «Северном потоке» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Официальные лица Европейского союза заявили, что инцидент с утечкой газа на обеих нитках «Северного потока» должен послужить тревожным сигналом для континента. По оценкам специалистов НАТО, ущерб был нанесен в результате саботажа. «Может потребоваться от одной до двух недель, чтобы последствия от утечек утихли в достаточной степени, чтобы можно было провести проверки, чтобы определить, что именно произошло» — заявил Financial Times министр обороны Дании Мортен Бедсков. Издание сообщает, что премьер-министры Дании и Швеции — «отказались строить предположения о возможных мотивах или о том, кто может нести ответственность за утечки „Северного потока“, но призвали к тщательному расследованию». Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель рассказал о преднамеренности инцидента на «Северном потоке». По оценкам аналитиков ущерб от утечек может составить более двух миллиардов долларов.

Официальные лица Европейского союза заявили, что инцидент с утечкой газа на обеих нитках «Северного потока» должен послужить тревожным сигналом для континента. По оценкам специалистов НАТО, ущерб был нанесен в результате саботажа. «Может потребоваться от одной до двух недель, чтобы последствия от утечек утихли в достаточной степени, чтобы можно было провести проверки, чтобы определить, что именно произошло» — заявил Financial Times министр обороны Дании Мортен Бедсков. Издание сообщает, что премьер-министры Дании и Швеции — «отказались строить предположения о возможных мотивах или о том, кто может нести ответственность за утечки „Северного потока“, но призвали к тщательному расследованию». Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель рассказал о преднамеренности инцидента на «Северном потоке». По оценкам аналитиков ущерб от утечек может составить более двух миллиардов долларов.