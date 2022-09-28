Боррель назвал преднамеренными инциденты на «Северных потоках»

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На «Северных потоках» произошла авария Фото:

Инциденты на «Северных потоках» являются результатами преднамеренных действий. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель.

«Инциденты на „Северных потоках“ являются результатом преднамеренного действия. На это указывают все доступные сведения», — написал Боррель в соцсети Twitter.

Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление. Позже оператор газопровода заявил о падении давления на обеих нитках. Немецкие СМИ предположили, что причиной могли стать диверсии. Оператор газопроводов Nord Stream AG назвал беспрецедентной произошедшую аварию. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что возможен акт саботажа на трубопроводе. Там зафиксировали физические повреждения.

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Инциденты на «Северных потоках» являются результатами преднамеренных действий. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель. «Инциденты на „Северных потоках“ являются результатом преднамеренного действия. На это указывают все доступные сведения», — написал Боррель в соцсети Twitter. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление. Позже оператор газопровода заявил о падении давления на обеих нитках. Немецкие СМИ предположили, что причиной могли стать диверсии. Оператор газопроводов Nord Stream AG назвал беспрецедентной произошедшую аварию. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что возможен акт саботажа на трубопроводе. Там зафиксировали физические повреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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