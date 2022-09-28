Аналитик оценил потери из-за повреждений «Северного потока»

Аналитик Собко: газ на 2 млрд долларов уйдет в воздух из-за прорыва «Северных потоков»
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ЧП на «Северном потоке» Фото:
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«Северный поток — 2»

В результате утечек из-за повреждений на трубопроводной системе «Северных потоков» может быть потеряно газа на сумму более двух миллиардов долларов. Ущерб оценил специалист нефтегазовой отрасли Александр Собко.

«При грубых подсчетах в одной нитке содержался газ на сумму 720 миллионов долларов, если брать за основу давление в трубе 300 бар и цену спота 2000 долларов за тысячу кубов», — заявил Собко агентству «Прайм». Подсчитав, что в трубопроводе был сопоставимый объем газа, и учитывая его стоимость по текущей спотовой цене, можно предположить, что ущерб может составить 2,16 миллиарда долларов.

Ранее URA.RU сообщало о значительном перепаде давления, вызванном утечкой газа на обеих нитках газопровода. В связи с ЧП на «Северном потоке» Германия начала свое расследование.

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В результате утечек из-за повреждений на трубопроводной системе «Северных потоков» может быть потеряно газа на сумму более двух миллиардов долларов. Ущерб оценил специалист нефтегазовой отрасли Александр Собко. «При грубых подсчетах в одной нитке содержался газ на сумму 720 миллионов долларов, если брать за основу давление в трубе 300 бар и цену спота 2000 долларов за тысячу кубов», — заявил Собко агентству «Прайм». Подсчитав, что в трубопроводе был сопоставимый объем газа, и учитывая его стоимость по текущей спотовой цене, можно предположить, что ущерб может составить 2,16 миллиарда долларов. Ранее URA.RU сообщало о значительном перепаде давления, вызванном утечкой газа на обеих нитках газопровода. В связи с ЧП на «Северном потоке» Германия начала свое расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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