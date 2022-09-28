Екатеринбуржец с гордостью проводил мобилизованного сына: «Мужчина создан для этого, в семье все служили»

Из Октябрьского военкомата Екатеринбурга на подготовку отправили десятки мобилизованных

28 сентября 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

28 сентября из военного комиссариата Октябрьского района призывников увозили в два захода — с перерывом в час Фото: URA.RU В Екатеринбурге, как и по всей стране, продолжают отправлять на фронт мобилизованных горожан. 28 сентября из военного комиссариата Октябрьского района призывников увозили в два захода — с перерывом в час. Провожать бойцов пришли их родственники и друзья. Одного из мобилизованных провожали сразу десять человек, в том числе и отец, с которым удалось пообщаться корреспонденту URA.RU. «Сегодня мы с гордостью провожаем сына. Относимся к мобилизации нормально, в семье у нас все служили. Если так надо, значит надо, без упреков, а что поделать. Не у всех это хорошо, как приходится. Мужчина создан для службы, если придет такое время и надо будет, то ты обязан поступить так, другого не дано», — уверен отец мобилизованного. Сам 33-летний боец рассказал журналисту URA.RU, что к мобилизации относится нормально. Повестку ему принесли на дом. «У меня нет никакой боязни, я проходил срочную службу, получил специальность связиста», — поделился мужчина. «Он у нас хороший мальчик, принимает все как должное. В этом плане все нормально», — добавила тетя бойца, которая тоже пришла его провожать. Есть среди мобилизованных и те, кто пришел в военкомат добровольно. На вопрос 38-летнему добровольцу, стоявшему в толпе, почему он принял такое решение, внезапно ответила его жена, стоявшая рядом: «ну кто-то ж должен защищать, а не бежать! Я и мои дети горды за него». Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге, как и по всей стране, продолжают отправлять на фронт мобилизованных горожан. 28 сентября из военного комиссариата Октябрьского района призывников увозили в два захода — с перерывом в час. Провожать бойцов пришли их родственники и друзья. Одного из мобилизованных провожали сразу десять человек, в том числе и отец, с которым удалось пообщаться корреспонденту URA.RU. «Сегодня мы с гордостью провожаем сына. Относимся к мобилизации нормально, в семье у нас все служили. Если так надо, значит надо, без упреков, а что поделать. Не у всех это хорошо, как приходится. Мужчина создан для службы, если придет такое время и надо будет, то ты обязан поступить так, другого не дано», — уверен отец мобилизованного. Сам 33-летний боец рассказал журналисту URA.RU, что к мобилизации относится нормально. Повестку ему принесли на дом. «У меня нет никакой боязни, я проходил срочную службу, получил специальность связиста», — поделился мужчина. «Он у нас хороший мальчик, принимает все как должное. В этом плане все нормально», — добавила тетя бойца, которая тоже пришла его провожать. Есть среди мобилизованных и те, кто пришел в военкомат добровольно. На вопрос 38-летнему добровольцу, стоявшему в толпе, почему он принял такое решение, внезапно ответила его жена, стоявшая рядом: «ну кто-то ж должен защищать, а не бежать! Я и мои дети горды за него». 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.