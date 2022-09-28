Еврокомиссия готова ввести потолок цен на российскую нефть

Европейская комиссия решилась на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен. Новый санкционный пакет связан с проведением в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области референдумов о присоединении к России.
Помимо ограничения цен на нефть из РФ, Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских продуктов на 7 млрд евро. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также предложил расширить персональные ограничения против физлиц и организаций. Он призвал западные государства не признавать результаты референдумов о вхождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Трансляция заседания велась в официальном telegram-канале Еврокомиссии.
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Европейская комиссия решилась на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен. Новый санкционный пакет связан с проведением в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области референдумов о присоединении к России. Помимо ограничения цен на нефть из РФ, Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских продуктов на 7 млрд евро. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также предложил расширить персональные ограничения против физлиц и организаций. Он призвал западные государства не признавать результаты референдумов о вхождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Трансляция заседания велась в официальном telegram-канале Еврокомиссии.