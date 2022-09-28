Еврокомиссия готова ввести потолок цен на российскую нефть 28 сентября 2022 в 19:13 Размер текста - 17 + Евросоюз расширит санкции против России после референдумов на освобожденных территориях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейская комиссия решилась на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен. Новый санкционный пакет связан с проведением в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области референдумов о присоединении к России. Помимо ограничения цен на нефть из РФ, Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских продуктов на 7 млрд евро. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также предложил расширить персональные ограничения против физлиц и организаций. Он призвал западные государства не признавать результаты референдумов о вхождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Трансляция заседания велась в официальном telegram-канале Еврокомиссии. Европейская комиссия решилась на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен. Новый санкционный пакет связан с проведением в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области референдумов о присоединении к России. Помимо ограничения цен на нефть из РФ, Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских продуктов на 7 млрд евро. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также предложил расширить персональные ограничения против физлиц и организаций. Он призвал западные государства не признавать результаты референдумов о вхождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Трансляция заседания велась в официальном telegram-канале Еврокомиссии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям