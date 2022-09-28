Еврокомиссия готова ввести потолок цен на российскую нефть

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Евросоюз расширит санкции против России после референдумов на освобожденных территориях Фото:

Европейская комиссия решилась на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен. Новый санкционный пакет связан с проведением в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области референдумов о присоединении к России.

Помимо ограничения цен на нефть из РФ, Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских продуктов на 7 млрд евро. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также предложил расширить персональные ограничения против физлиц и организаций. Он призвал западные государства не признавать результаты референдумов о вхождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Трансляция заседания велась в официальном telegram-канале Еврокомиссии.

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Европейская комиссия решилась на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен. Новый санкционный пакет связан с проведением в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области референдумов о присоединении к России. Помимо ограничения цен на нефть из РФ, Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских продуктов на 7 млрд евро. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также предложил расширить персональные ограничения против физлиц и организаций. Он призвал западные государства не признавать результаты референдумов о вхождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Трансляция заседания велась в официальном telegram-канале Еврокомиссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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