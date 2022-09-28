Северная Осетия будет выдавать повестки на границе с Грузией

28 сентября 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Представители военкоматов в Северной Осетии получат общие списки призывников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Повестки будут вручать всем гражданам, подлежащим мобилизации, которые въезжают на территорию Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. По его словам, только за последние двое суток через КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии проехало более 20 тысяч человек. «Если гражданин подлежит призыву, в соответствии с федеральным списком ему на месте вручат повестку. Теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале. По словам главы республики, специально для этого на въездах в республику и КПП «Верхний Ларс» будут организованы оперативные выездные группы. Они будут проверять всех въезжающих в республику. Представители военкоматов получат от Минобороны РФ общие списки призывников. Меняйло также поручил организовать на КПП «Верхний Ларс» обогрев, еду и медицинскую помощь для тех, кто находится в транзитной зоне. В их числе есть женщины и дети, уточнил он. По словам Меняйло, за последние два дня в Грузию въехало свыше 20 тысяч человек. «Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать», — подчеркнул глаза региона. Ранее Северная Осетия ограничила въезд легковых автомобилей на свою территорию и ввела режим повышенной готовности. Сейчас на КПП «Верхний Ларс», который находится на границе Северной Осетии и Грузии, образовались огромные очереди из желающих покинуть страну. Там скопилась пробка в 2,3 тысячи машин. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин пошел на такие меры на фоне спецоперации России на Украине. По информации Минобороны РФ, призовут 300 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Повестки будут вручать всем гражданам, подлежащим мобилизации, которые въезжают на территорию Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. По его словам, только за последние двое суток через КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии проехало более 20 тысяч человек. «Если гражданин подлежит призыву, в соответствии с федеральным списком ему на месте вручат повестку. Теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале. По словам главы республики, специально для этого на въездах в республику и КПП «Верхний Ларс» будут организованы оперативные выездные группы. Они будут проверять всех въезжающих в республику. Представители военкоматов получат от Минобороны РФ общие списки призывников. Меняйло также поручил организовать на КПП «Верхний Ларс» обогрев, еду и медицинскую помощь для тех, кто находится в транзитной зоне. В их числе есть женщины и дети, уточнил он. По словам Меняйло, за последние два дня в Грузию въехало свыше 20 тысяч человек. «Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать», — подчеркнул глаза региона. Ранее Северная Осетия ограничила въезд легковых автомобилей на свою территорию и ввела режим повышенной готовности. Сейчас на КПП «Верхний Ларс», который находится на границе Северной Осетии и Грузии, образовались огромные очереди из желающих покинуть страну. Там скопилась пробка в 2,3 тысячи машин. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин пошел на такие меры на фоне спецоперации России на Украине. По информации Минобороны РФ, призовут 300 тысяч человек.