Северная Осетия ограничила въезд легковых автомобилей в регион

28 сентября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Ранее у КПП «Верхний Ларс» образовалась огромная пробка из желающих покинуть страну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Автомобилям, которые не зарегистрированы в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии, не могут въезжать на территорию республики Алания. Соответствующий указ подписал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. На территории республики введен режим повышенной готовности. «Ограничить въезд легкового автомобильного транспорта на территорию Республики Северная Осетия-Алания, за исключением зарегистрированного в Республике Северная Осетия-Алания, Республике Южная Осетия, Республике Грузия», — сообщается в указе, опубликованном на сайте правительства Северной Осетии. Ограничения не распространяются на лица, которые направляются в санатории, пансионаты, дома отдыха и туристические базы, расположенные в Алании. Сейчас на КПП «Верхний Ларс», который находится на границе Северной Осетии и Грузии, образовались огромные очереди из желающих покинуть страну. Там скопилась пробка скопилась пробка в 2,3 тысячи машин. Ранее в МВД Алании сообщили, на границе будет поставлен мобилизационный пункт военкомата. ФСБ направила к пункту пропуска «Верхний Ларс» БРТ для охраны грузинской границы и предотвращения возможных попыток прорыва со стороны резервистов. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин пошел на такие меры на фоне спецоперации России на Украине. По информации Минобороны РФ, призовут 300 тысяч человек.

Автомобилям, которые не зарегистрированы в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии, не могут въезжать на территорию республики Алания. Соответствующий указ подписал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. На территории республики введен режим повышенной готовности. «Ограничить въезд легкового автомобильного транспорта на территорию Республики Северная Осетия-Алания, за исключением зарегистрированного в Республике Северная Осетия-Алания, Республике Южная Осетия, Республике Грузия», — сообщается в указе, опубликованном на сайте правительства Северной Осетии. Ограничения не распространяются на лица, которые направляются в санатории, пансионаты, дома отдыха и туристические базы, расположенные в Алании. Сейчас на КПП «Верхний Ларс», который находится на границе Северной Осетии и Грузии, образовались огромные очереди из желающих покинуть страну. Там скопилась пробка скопилась пробка в 2,3 тысячи машин. Ранее в МВД Алании сообщили, на границе будет поставлен мобилизационный пункт военкомата. ФСБ направила к пункту пропуска «Верхний Ларс» БРТ для охраны грузинской границы и предотвращения возможных попыток прорыва со стороны резервистов. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин пошел на такие меры на фоне спецоперации России на Украине. По информации Минобороны РФ, призовут 300 тысяч человек.