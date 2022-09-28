Вице-губернатор ХМАО проверил учебный центр, куда везут мобилизованных югорчан

В тренировочный центр приедут сотни мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока проверил военный учебный центр в другом регионе РФ, куда везут мобилизованных югорчан для подготовки к участию в спецоперации. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU

«В этом учебном центре югорчане будут проходить переподготовку, вспоминать навыки, приобретенные в период срочной службы, совершенствовать и узнавать новые навыки ведения боя, проводить слаживание. Материально-техническая часть учебного центра готова. Готово обмундирование нового образца для мобилизованных (не старое „юдашкинское“, на которое жалуются военнослужащие — прим. URA.RU). Комплектность проверена от обуви до головных уборов, весь комплект есть. Допускаю, что могут появиться какие-то сбои на определенном этапе, но руководство центра все цели и задачи выполняет. В этом убедился при личном общении и проверке мест, где будет выдаваться обмундирование», — сказал Тиртока.



В этот учебный центр в Западной Сибири из Югры приедут сотни мобилизованных и добровольцев. Ранее URA.RU сообщало, что обучение мобилизованных югорчан перед отправкой в зону специальной военной операции на Украине может занять до полутора месяцев.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.