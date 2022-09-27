27 сентября 2022

В военкомате ХМАО раскрыли сроки обучения мобилизованных югорчан перед отправкой на СВО

Военкомат ХМАО: обучение мобилизованных югорчан займет до полутора месяцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы мобилизованные прошли обучение, понадобится, в среднем, полтора месяца Фото:
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Мобилизация в России

Обучение мобилизованных югорчан перед отправкой в зону специальной военной операции на Украине может занять до полутора месяцев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков.

«В любом случае, сначала входной контроль через медиков будут проходить. Еще все зависит от специальности и от хода пополнения данных подразделений. Когда штатная численность будет набрана, они пройдут курс обучения. Но у стрелка один курс обучения, у танкиста, механика-водителя, артиллериста — другой. Судя по всем вводным, около полутора месяцев потребуется», — сказал Голиков.

Ранее URA.RU писало о сроках мобилизации в ХМАО, которая, по данным окружного военкомата, продлится около месяца. Часть мобилизованных могут вернуть домой по результатам медкомиссий, которые будут проходить в воинских частях, но тогда воинские части придется доукомплектовывать — это тоже повлияет на сроки.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.

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Обучение мобилизованных югорчан перед отправкой в зону специальной военной операции на Украине может занять до полутора месяцев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков. «В любом случае, сначала входной контроль через медиков будут проходить. Еще все зависит от специальности и от хода пополнения данных подразделений. Когда штатная численность будет набрана, они пройдут курс обучения. Но у стрелка один курс обучения, у танкиста, механика-водителя, артиллериста — другой. Судя по всем вводным, около полутора месяцев потребуется», — сказал Голиков. Ранее URA.RU писало о сроках мобилизации в ХМАО, которая, по данным окружного военкомата, продлится около месяца. Часть мобилизованных могут вернуть домой по результатам медкомиссий, которые будут проходить в воинских частях, но тогда воинские части придется доукомплектовывать — это тоже повлияет на сроки. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.
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