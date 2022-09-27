В военкомате ХМАО раскрыли сроки обучения мобилизованных югорчан перед отправкой на СВО

Военкомат ХМАО: обучение мобилизованных югорчан займет до полутора месяцев

28 сентября 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Чтобы мобилизованные прошли обучение, понадобится, в среднем, полтора месяца Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Обучение мобилизованных югорчан перед отправкой в зону специальной военной операции на Украине может занять до полутора месяцев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков. «В любом случае, сначала входной контроль через медиков будут проходить. Еще все зависит от специальности и от хода пополнения данных подразделений. Когда штатная численность будет набрана, они пройдут курс обучения. Но у стрелка один курс обучения, у танкиста, механика-водителя, артиллериста — другой. Судя по всем вводным, около полутора месяцев потребуется», — сказал Голиков. Ранее URA.RU писало о сроках мобилизации в ХМАО, которая, по данным окружного военкомата, продлится около месяца. Часть мобилизованных могут вернуть домой по результатам медкомиссий, которые будут проходить в воинских частях, но тогда воинские части придется доукомплектовывать — это тоже повлияет на сроки.



Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .







Обучение мобилизованных югорчан перед отправкой в зону специальной военной операции на Украине может занять до полутора месяцев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков. «В любом случае, сначала входной контроль через медиков будут проходить. Еще все зависит от специальности и от хода пополнения данных подразделений. Когда штатная численность будет набрана, они пройдут курс обучения. Но у стрелка один курс обучения, у танкиста, механика-водителя, артиллериста — другой. Судя по всем вводным, около полутора месяцев потребуется», — сказал Голиков. Ранее URA.RU писало о сроках мобилизации в ХМАО, которая, по данным окружного военкомата, продлится около месяца. Часть мобилизованных могут вернуть домой по результатам медкомиссий, которые будут проходить в воинских частях, но тогда воинские части придется доукомплектовывать — это тоже повлияет на сроки. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.