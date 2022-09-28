Всемирный банк отправил на поддержку Украины 11 млрд долларов

29 сентября 2022 в 06:25 Размер текста - 17 +

Украина получила 11 млрд долларов от Всемирного банка Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Всемирный банк направил 11 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщил глава финансовой организации Дэвид Малпасс. «Около 11 миллиардов долларов уже были предоставлены (Киеву) через наши проекты и трастовые фонды», — сказал Малпасс на конференции в Стэнфордском университете, его слова приводит РИА «Новости». Как утверждает руководитель организации, совокупно Всемирный банк «мобилизовал» через многосторонние каналы порядка 13 миллиардов долларов экстренной помощи Киеву. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении этого времени страны Запада активно поддерживают Киев, направляя ему партии оружия и денежные транши. Так, летом Всемирный банк одобрил дополнительную помощь на 1,49 миллиарда долларов. При этом президент Украины Владимир Зеленский запрашивал у организации 7 млрд долларов ежемесячно. Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр называла расходы Киева «ошеломительными», указывая, что каждый месяц они составляют порядка 6 млрд.

Всемирный банк направил 11 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщил глава финансовой организации Дэвид Малпасс. «Около 11 миллиардов долларов уже были предоставлены (Киеву) через наши проекты и трастовые фонды», — сказал Малпасс на конференции в Стэнфордском университете, его слова приводит РИА «Новости». Как утверждает руководитель организации, совокупно Всемирный банк «мобилизовал» через многосторонние каналы порядка 13 миллиардов долларов экстренной помощи Киеву. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении этого времени страны Запада активно поддерживают Киев, направляя ему партии оружия и денежные транши. Так, летом Всемирный банк одобрил дополнительную помощь на 1,49 миллиарда долларов. При этом президент Украины Владимир Зеленский запрашивал у организации 7 млрд долларов ежемесячно. Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр называла расходы Киева «ошеломительными», указывая, что каждый месяц они составляют порядка 6 млрд.