В США раскрыли «ошеломительные» расходы Украины

22 июня 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

Саманта Пауэр считает, что выделяемые средства США Украине все же недостаточны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины с начала спецоперации расходуют порядка 5-6 млрд долларов. Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. «Среднемесячные затраты этого правительства (Украины — ред. URA.RU), которое должно справляться с идущей спецоперацией, по последним расчетам составляют где-то между 5 и 6 миллиардами в месяц», — сказала представитель США в ходе беседы с главой Всемирного банка, выступление транслировалось на сайте организации. По ее словам, такие затраты являются «ошеломительными» для Украины. По ее словам, выделяемые деньги Вашингтоном Украине в размере 7,5 млрд долларов все же недостаточны. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, поставки американских ракет Киеву — рискованный путь. Он считает, что таким образом американцы лишь усугубляют ситуацию на Украине, поскольку их оружие «приведет к гибели еще большего числа украинцев. 24 февраля РФ начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация территорий. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти Украины с начала спецоперации расходуют порядка 5-6 млрд долларов. Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. «Среднемесячные затраты этого правительства (Украины — ред. URA.RU), которое должно справляться с идущей спецоперацией, по последним расчетам составляют где-то между 5 и 6 миллиардами в месяц», — сказала представитель США в ходе беседы с главой Всемирного банка, выступление транслировалось на сайте организации. По ее словам, такие затраты являются «ошеломительными» для Украины. По ее словам, выделяемые деньги Вашингтоном Украине в размере 7,5 млрд долларов все же недостаточны. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, поставки американских ракет Киеву — рискованный путь. Он считает, что таким образом американцы лишь усугубляют ситуацию на Украине, поскольку их оружие «приведет к гибели еще большего числа украинцев. 24 февраля РФ начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация территорий. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву.