07 июня 2022

Всемирный банк отправит Украине дополнительные 1,5 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина получит 1,49 млрд долларов от Всемирного банка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине на 1,49 миллиарда долларов. Об этом сообщила сама организация.

«Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украины в размере 1,49 млрд долларов», — сказано в сообщении на сайте Всемирного банка. Указывается, что новый транш является частью общего пакета финансовой поддержки в размере более 4 млрд долларов.

В конце апреля президент Украины заявил, что потери страны в результате спецоперации оцениваются в 550 миллиардов долларов. Для восстановления экономики политик запросил у Всемирного банка до 7 миллиардов долларов ежемесячно. При этом Киев регулярно получает помощь от Западных стран. В частности, в мае американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Американский журналист Такер Карлсон призвал проверить счета Зеленского, прежде чем оказывать Киеву дорогостоящую военную помощь.

После эскалации конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию. По его словам, главными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине на 1,49 миллиарда долларов. Об этом сообщила сама организация. «Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украины в размере 1,49 млрд долларов», — сказано в сообщении на сайте Всемирного банка. Указывается, что новый транш является частью общего пакета финансовой поддержки в размере более 4 млрд долларов. В конце апреля президент Украины заявил, что потери страны в результате спецоперации оцениваются в 550 миллиардов долларов. Для восстановления экономики политик запросил у Всемирного банка до 7 миллиардов долларов ежемесячно. При этом Киев регулярно получает помощь от Западных стран. В частности, в мае американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Американский журналист Такер Карлсон призвал проверить счета Зеленского, прежде чем оказывать Киеву дорогостоящую военную помощь. После эскалации конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию. По его словам, главными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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