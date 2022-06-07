Всемирный банк отправит Украине дополнительные 1,5 млрд долларов

Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине на 1,49 миллиарда долларов. Об этом сообщила сама организация.
«Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украины в размере 1,49 млрд долларов», — сказано в сообщении на сайте Всемирного банка. Указывается, что новый транш является частью общего пакета финансовой поддержки в размере более 4 млрд долларов.
В конце апреля президент Украины заявил, что потери страны в результате спецоперации оцениваются в 550 миллиардов долларов. Для восстановления экономики политик запросил у Всемирного банка до 7 миллиардов долларов ежемесячно. При этом Киев регулярно получает помощь от Западных стран. В частности, в мае американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Американский журналист Такер Карлсон призвал проверить счета Зеленского, прежде чем оказывать Киеву дорогостоящую военную помощь.
После эскалации конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию. По его словам, главными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.
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