В Госдуме предложили расширить льготы для мобилизованных

29 сентября 2022 в 08:42 Размер текста - 17 +

В КПРФ предложили запретить коллекторам беспокоить семьи мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутаты Госдумы от партии КПРФ выступили с инициативой запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения о мобилизованных для участия в спецоперации гражданах и их семьях. Соответствующий законопроект появился в распоряжении СМИ. «[Законопроект] предусматривает введение запрета на передачу банковскими или иными кредитными организациями сведений о клиентах — участниках специальной военной операции на Украине или лицах, мобилизованных для участия в ней, и их семьях физическим или юридическим лицам, действующим в интересах кредитора, т. е. выполняющим юридически или фактически коллекторские функции», — приводит цитату из пояснительных материалов к законопроекту РИА «Новости». По мнению авторов документа, уехавшие в зону боевых действий люди заслуживают уважительного отношения. «Тот факт, что во время нахождения на фронте семьи наших солдат все еще могут беспокоить коллекторы, вызывает недоумение», — отметил один из авторов документа, депутат Сергей Обухов. Партия рассчитывает на поддержку документа остальными думскими фракциями. Внесение поправок в Госдуму запланировано на четверг. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября.

Депутаты Госдумы от партии КПРФ выступили с инициативой запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения о мобилизованных для участия в спецоперации гражданах и их семьях. Соответствующий законопроект появился в распоряжении СМИ. «[Законопроект] предусматривает введение запрета на передачу банковскими или иными кредитными организациями сведений о клиентах — участниках специальной военной операции на Украине или лицах, мобилизованных для участия в ней, и их семьях физическим или юридическим лицам, действующим в интересах кредитора, т. е. выполняющим юридически или фактически коллекторские функции», — приводит цитату из пояснительных материалов к законопроекту РИА «Новости». По мнению авторов документа, уехавшие в зону боевых действий люди заслуживают уважительного отношения. «Тот факт, что во время нахождения на фронте семьи наших солдат все еще могут беспокоить коллекторы, вызывает недоумение», — отметил один из авторов документа, депутат Сергей Обухов. Партия рассчитывает на поддержку документа остальными думскими фракциями. Внесение поправок в Госдуму запланировано на четверг. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября.