28 сентября 2022

В Госдуме предложили расширить льготы для мобилизованных

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Кпрф-конференция с Харитоновым Николаем. Курган , кпрф
В КПРФ предложили запретить коллекторам беспокоить семьи мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Депутаты Госдумы от партии КПРФ выступили с инициативой запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения о мобилизованных для участия в спецоперации гражданах и их семьях. Соответствующий законопроект появился в распоряжении СМИ.

«[Законопроект] предусматривает введение запрета на передачу банковскими или иными кредитными организациями сведений о клиентах — участниках специальной военной операции на Украине или лицах, мобилизованных для участия в ней, и их семьях физическим или юридическим лицам, действующим в интересах кредитора, т. е. выполняющим юридически или фактически коллекторские функции», — приводит цитату из пояснительных материалов к законопроекту РИА «Новости».

По мнению авторов документа, уехавшие в зону боевых действий люди заслуживают уважительного отношения. «Тот факт, что во время нахождения на фронте семьи наших солдат все еще могут беспокоить коллекторы, вызывает недоумение», — отметил один из авторов документа, депутат Сергей Обухов.

Партия рассчитывает на поддержку документа остальными думскими фракциями. Внесение поправок в Госдуму запланировано на четверг.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября.

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Депутаты Госдумы от партии КПРФ выступили с инициативой запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения о мобилизованных для участия в спецоперации гражданах и их семьях. Соответствующий законопроект появился в распоряжении СМИ. «[Законопроект] предусматривает введение запрета на передачу банковскими или иными кредитными организациями сведений о клиентах — участниках специальной военной операции на Украине или лицах, мобилизованных для участия в ней, и их семьях физическим или юридическим лицам, действующим в интересах кредитора, т. е. выполняющим юридически или фактически коллекторские функции», — приводит цитату из пояснительных материалов к законопроекту РИА «Новости». По мнению авторов документа, уехавшие в зону боевых действий люди заслуживают уважительного отношения. «Тот факт, что во время нахождения на фронте семьи наших солдат все еще могут беспокоить коллекторы, вызывает недоумение», — отметил один из авторов документа, депутат Сергей Обухов. Партия рассчитывает на поддержку документа остальными думскими фракциями. Внесение поправок в Госдуму запланировано на четверг. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября.
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