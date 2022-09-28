28 сентября 2022

Власти ХМАО закупят для мобилизованных югорчан амуницию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Сейчас власти решают проблему дефицита экипировки Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение экипировать мобилизованных югорчан. Деньги на обмундирование, средства связи и бронежилеты выделили из бюджетного фонда. Об этом сообщил председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков на брифинге после окончания заседания регионального парламента.

«На бюджетном комитете Думы обсуждался этот вопрос. Выделены деньги из резервного фонда губернатора в необходимом объеме, чтобы обеспечить амуницией (спальниками, ковриками и так далее) всех призывников (имелись ввиду мобилизованные — прим. URA.RU) Ханты-Мансийского автономного округа. Проблема здесь в том, что на сегодняшний день, например, спальники и коврики уже закуплены, а что касается амуниции, то ее очень мало в наличии. Поэтому вот сейчас идут поиски где ее закупить. Губернатор такое решение приняла и оказание такой помощи военнообязанным — в работе», — сказал Хохряков.

Как пояснили в окружном военкомате ХМАО, если мобилизованные приедут в учебный центр экипированными, то вряд ли кто-то изымет у них дополнительное снаряжение и обмундирование, поскольку все, что военнообязанные берут с собой, необходимо для качественного несения службы. Источник URA.RU в окружном правительстве сообщил, что югорские власти собирают экипировку для военнослужащих по 30 основным позициям. «Помимо обмундирования, это еще бронежилеты и средства связи — рации и телефоны», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока проверил военный учебный центр в другом регионе РФ, куда везут мобилизованных югорчан для подготовки к участию в спецоперации. В этот учебный центр в Западной Сибири из Югры приедут сотни мобилизованных и добровольцев.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение экипировать мобилизованных югорчан. Деньги на обмундирование, средства связи и бронежилеты выделили из бюджетного фонда. Об этом сообщил председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков на брифинге после окончания заседания регионального парламента. «На бюджетном комитете Думы обсуждался этот вопрос. Выделены деньги из резервного фонда губернатора в необходимом объеме, чтобы обеспечить амуницией (спальниками, ковриками и так далее) всех призывников (имелись ввиду мобилизованные — прим. URA.RU) Ханты-Мансийского автономного округа. Проблема здесь в том, что на сегодняшний день, например, спальники и коврики уже закуплены, а что касается амуниции, то ее очень мало в наличии. Поэтому вот сейчас идут поиски где ее закупить. Губернатор такое решение приняла и оказание такой помощи военнообязанным — в работе», — сказал Хохряков. Как пояснили в окружном военкомате ХМАО, если мобилизованные приедут в учебный центр экипированными, то вряд ли кто-то изымет у них дополнительное снаряжение и обмундирование, поскольку все, что военнообязанные берут с собой, необходимо для качественного несения службы. Источник URA.RU в окружном правительстве сообщил, что югорские власти собирают экипировку для военнослужащих по 30 основным позициям. «Помимо обмундирования, это еще бронежилеты и средства связи — рации и телефоны», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока проверил военный учебный центр в другом регионе РФ, куда везут мобилизованных югорчан для подготовки к участию в спецоперации. В этот учебный центр в Западной Сибири из Югры приедут сотни мобилизованных и добровольцев. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...