Власти ХМАО закупят для мобилизованных югорчан амуницию

29 сентября 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Сейчас власти решают проблему дефицита экипировки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение экипировать мобилизованных югорчан. Деньги на обмундирование, средства связи и бронежилеты выделили из бюджетного фонда. Об этом сообщил председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков на брифинге после окончания заседания регионального парламента. «На бюджетном комитете Думы обсуждался этот вопрос. Выделены деньги из резервного фонда губернатора в необходимом объеме, чтобы обеспечить амуницией (спальниками, ковриками и так далее) всех призывников (имелись ввиду мобилизованные — прим. URA.RU) Ханты-Мансийского автономного округа. Проблема здесь в том, что на сегодняшний день, например, спальники и коврики уже закуплены, а что касается амуниции, то ее очень мало в наличии. Поэтому вот сейчас идут поиски где ее закупить. Губернатор такое решение приняла и оказание такой помощи военнообязанным — в работе», — сказал Хохряков.



Как пояснили в окружном военкомате ХМАО, если мобилизованные приедут в учебный центр экипированными, то вряд ли кто-то изымет у них дополнительное снаряжение и обмундирование, поскольку все, что военнообязанные берут с собой, необходимо для качественного несения службы. Источник URA.RU в окружном правительстве сообщил, что югорские власти собирают экипировку для военнослужащих по 30 основным позициям. «Помимо обмундирования, это еще бронежилеты и средства связи — рации и телефоны», — рассказал инсайдер.



Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока проверил военный учебный центр в другом регионе РФ, куда везут мобилизованных югорчан для подготовки к участию в спецоперации. В этот учебный центр в Западной Сибири из Югры приедут сотни мобилизованных и добровольцев.



Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение экипировать мобилизованных югорчан. Деньги на обмундирование, средства связи и бронежилеты выделили из бюджетного фонда. Об этом сообщил председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков на брифинге после окончания заседания регионального парламента. «На бюджетном комитете Думы обсуждался этот вопрос. Выделены деньги из резервного фонда губернатора в необходимом объеме, чтобы обеспечить амуницией (спальниками, ковриками и так далее) всех призывников (имелись ввиду мобилизованные — прим. URA.RU) Ханты-Мансийского автономного округа. Проблема здесь в том, что на сегодняшний день, например, спальники и коврики уже закуплены, а что касается амуниции, то ее очень мало в наличии. Поэтому вот сейчас идут поиски где ее закупить. Губернатор такое решение приняла и оказание такой помощи военнообязанным — в работе», — сказал Хохряков. Как пояснили в окружном военкомате ХМАО, если мобилизованные приедут в учебный центр экипированными, то вряд ли кто-то изымет у них дополнительное снаряжение и обмундирование, поскольку все, что военнообязанные берут с собой, необходимо для качественного несения службы. Источник URA.RU в окружном правительстве сообщил, что югорские власти собирают экипировку для военнослужащих по 30 основным позициям. «Помимо обмундирования, это еще бронежилеты и средства связи — рации и телефоны», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока проверил военный учебный центр в другом регионе РФ, куда везут мобилизованных югорчан для подготовки к участию в спецоперации. В этот учебный центр в Западной Сибири из Югры приедут сотни мобилизованных и добровольцев. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.