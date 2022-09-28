В Перми детей бесплатно обучат прыжкам с парашютом

Власти Перми планируют добавить в набор образовательных услуг, оказывающихся за счет бюджета, велосипедный, мотоциклетный, а также парашютный спорт. Проект постановления мэрии размещен на сайте городской администрации.
«Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города Перми», изложив абзацы шестой, седьмой пункта 1.3 в следующей редакции: «спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: велосипедный спорт; спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: мотоциклетный спорт, парашютный спорт», — указано в документе.
Пока проект постановления находится на независимой антикоррупционной экспертизе. Она должна завершиться 5 октября.
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