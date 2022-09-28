В Перми детей бесплатно обучат прыжкам с парашютом

29 сентября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Парашютный спорт становится доступнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Перми планируют добавить в набор образовательных услуг, оказывающихся за счет бюджета, велосипедный, мотоциклетный, а также парашютный спорт. Проект постановления мэрии размещен на сайте городской администрации. «Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города Перми», изложив абзацы шестой, седьмой пункта 1.3 в следующей редакции: «спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: велосипедный спорт; спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: мотоциклетный спорт, парашютный спорт», — указано в документе. Пока проект постановления находится на независимой антикоррупционной экспертизе. Она должна завершиться 5 октября.

Власти Перми планируют добавить в набор образовательных услуг, оказывающихся за счет бюджета, велосипедный, мотоциклетный, а также парашютный спорт. Проект постановления мэрии размещен на сайте городской администрации. «Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города Перми», изложив абзацы шестой, седьмой пункта 1.3 в следующей редакции: «спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: велосипедный спорт; спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: мотоциклетный спорт, парашютный спорт», — указано в документе. Пока проект постановления находится на независимой антикоррупционной экспертизе. Она должна завершиться 5 октября.