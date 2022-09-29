Власти разъяснили, что учителя имеют право вручать повестки

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, военкомат, отправка в армию, новобранец, военный призыв, орджоникидзевский военкомат, военкомат орджоникидзевского района
Власти разъяснили кто может вручать повестки Фото:
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Мобилизация в России

Официальный портал правительства России для информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам «Объясняем.РФ» дал ответ на вопрос о привлечении граждан для мероприятий по частичной мобилизации. Оказалось, что привлечь педагогов для вручения повесток правомерно, если глава муниципального образования уполномочит гражданина.

«Глава муниципального образования — председатель мобилизационной комиссии. Он может уполномочить выдавать повестки гражданское лицо», — сообщается на портале «Объясняем.РФ».

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. В некоторых регионах фиксировались нарушения во время мероприятий по проведении частичной мобилизации. Для исправления ошибок и нарушений мобилизационных мероприятий, губернаторы внедрили новые инструменты.

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Официальный портал правительства России для информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам «Объясняем.РФ» дал ответ на вопрос о привлечении граждан для мероприятий по частичной мобилизации. Оказалось, что привлечь педагогов для вручения повесток правомерно, если глава муниципального образования уполномочит гражданина. «Глава муниципального образования — председатель мобилизационной комиссии. Он может уполномочить выдавать повестки гражданское лицо», — сообщается на портале «Объясняем.РФ». Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. В некоторых регионах фиксировались нарушения во время мероприятий по проведении частичной мобилизации. Для исправления ошибок и нарушений мобилизационных мероприятий, губернаторы внедрили новые инструменты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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