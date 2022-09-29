Власти разъяснили, что учителя имеют право вручать повестки

29 сентября 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Власти разъяснили кто может вручать повестки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Официальный портал правительства России для информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам «Объясняем.РФ» дал ответ на вопрос о привлечении граждан для мероприятий по частичной мобилизации. Оказалось, что привлечь педагогов для вручения повесток правомерно, если глава муниципального образования уполномочит гражданина. «Глава муниципального образования — председатель мобилизационной комиссии. Он может уполномочить выдавать повестки гражданское лицо», — сообщается на портале «Объясняем.РФ». Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. В некоторых регионах фиксировались нарушения во время мероприятий по проведении частичной мобилизации. Для исправления ошибок и нарушений мобилизационных мероприятий, губернаторы внедрили новые инструменты.

Официальный портал правительства России для информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам «Объясняем.РФ» дал ответ на вопрос о привлечении граждан для мероприятий по частичной мобилизации. Оказалось, что привлечь педагогов для вручения повесток правомерно, если глава муниципального образования уполномочит гражданина. «Глава муниципального образования — председатель мобилизационной комиссии. Он может уполномочить выдавать повестки гражданское лицо», — сообщается на портале «Объясняем.РФ». Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. В некоторых регионах фиксировались нарушения во время мероприятий по проведении частичной мобилизации. Для исправления ошибок и нарушений мобилизационных мероприятий, губернаторы внедрили новые инструменты.