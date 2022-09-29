Депутат ГД Нечаев: чиновники и военкомы доходят до абсурда, выполняя план по призыву

29 сентября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев обратился к министру обороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сообщил об абсурдных действиях военкомов и чиновников в погоне за перевыполнением плана по частичной мобилизации. Нечаев обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу за разъяснением. «Беспорядочный призыв сеет панику, а это в наше время хуже саботажа. Вся страна хочет знать четкие правила: кто должен мобилизоваться, а кто нет. Поэтому я обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой опубликовать список критериев, по которым людей набирают в войска», — сообщил политик на странице telegram-канала «ДумаТВ». В некоторых регионах жители сталкиваются с ошибками во время частичной мобилизации. Военкомы объясняют это тем, что не всегда обладают актуальными данными о гражданах. В случае выявления ошибок по частичной мобилизации граждане могут обратиться по единому телефону «122» за разъяснениями. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сообщил об абсурдных действиях военкомов и чиновников в погоне за перевыполнением плана по частичной мобилизации. Нечаев обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу за разъяснением. «Беспорядочный призыв сеет панику, а это в наше время хуже саботажа. Вся страна хочет знать четкие правила: кто должен мобилизоваться, а кто нет. Поэтому я обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой опубликовать список критериев, по которым людей набирают в войска», — сообщил политик на странице telegram-канала «ДумаТВ». В некоторых регионах жители сталкиваются с ошибками во время частичной мобилизации. Военкомы объясняют это тем, что не всегда обладают актуальными данными о гражданах. В случае выявления ошибок по частичной мобилизации граждане могут обратиться по единому телефону «122» за разъяснениями. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях.