28 сентября 2022

Пермяк поймал судака-гиганта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель, форелевое хозяйство
Рыба сопротивлялась более 15 минут (архивное фото) Фото:

Пермяк Егор Свережев в Оханском районе поймал огромного судака. Фотографиями своего улова мужчина поделился в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«С утра все печально, пара щучек по 1,5 [килограмма] и один судачок около кило. Ветер, волна, мокрые сапоги. И вот, перед отъездом домой, решили пройти по излюбленному месту и бам! Зацеп, а нет. Пока разворачивались, зацеп зашевелился. И началась погоня с 4 метров на 10. Рыбу не получалось сдвинуть ни на сантиметр. После 15 минут борьбы он всплыл как бревно», — написал Свережев в посте.

Мужчина признался, что в его жизни это первая рыба такого размера. Вес судака составил 7 килограммов 500 граммов. Самый большой судак в мире был пойман в Италии и весил более 11 килограммов.

Ранее URA.RU рассказывало о пермяке, который поймал огромную щуку. Он сообщил, что рыбу поймал в Камском водохранилище на глубине 4-5 метров.

Для Егора это самый большой улов в жизни

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Пермяк Егор Свережев в Оханском районе поймал огромного судака. Фотографиями своего улова мужчина поделился в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «С утра все печально, пара щучек по 1,5 [килограмма] и один судачок около кило. Ветер, волна, мокрые сапоги. И вот, перед отъездом домой, решили пройти по излюбленному месту и бам! Зацеп, а нет. Пока разворачивались, зацеп зашевелился. И началась погоня с 4 метров на 10. Рыбу не получалось сдвинуть ни на сантиметр. После 15 минут борьбы он всплыл как бревно», — написал Свережев в посте. Мужчина признался, что в его жизни это первая рыба такого размера. Вес судака составил 7 килограммов 500 граммов. Самый большой судак в мире был пойман в Италии и весил более 11 килограммов. Ранее URA.RU рассказывало о пермяке, который поймал огромную щуку. Он сообщил, что рыбу поймал в Камском водохранилище на глубине 4-5 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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