Пермяк поймал судака-гиганта. Фото

29 сентября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Рыба сопротивлялась более 15 минут (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пермяк Егор Свережев в Оханском районе поймал огромного судака. Фотографиями своего улова мужчина поделился в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «С утра все печально, пара щучек по 1,5 [килограмма] и один судачок около кило. Ветер, волна, мокрые сапоги. И вот, перед отъездом домой, решили пройти по излюбленному месту и бам! Зацеп, а нет. Пока разворачивались, зацеп зашевелился. И началась погоня с 4 метров на 10. Рыбу не получалось сдвинуть ни на сантиметр. После 15 минут борьбы он всплыл как бревно», — написал Свережев в посте.



Мужчина признался, что в его жизни это первая рыба такого размера. Вес судака составил 7 килограммов 500 граммов. Самый большой судак в мире был пойман в Италии и весил более 11 килограммов. Ранее URA.RU рассказывало о пермяке, который поймал огромную щуку. Он сообщил, что рыбу поймал в Камском водохранилище на глубине 4-5 метров. Для Егора это самый большой улов в жизни Банда РПК Рыбалка в Пермском крае\vk.com

Пермяк Егор Свережев в Оханском районе поймал огромного судака. Фотографиями своего улова мужчина поделился в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «С утра все печально, пара щучек по 1,5 [килограмма] и один судачок около кило. Ветер, волна, мокрые сапоги. И вот, перед отъездом домой, решили пройти по излюбленному месту и бам! Зацеп, а нет. Пока разворачивались, зацеп зашевелился. И началась погоня с 4 метров на 10. Рыбу не получалось сдвинуть ни на сантиметр. После 15 минут борьбы он всплыл как бревно», — написал Свережев в посте. Мужчина признался, что в его жизни это первая рыба такого размера. Вес судака составил 7 килограммов 500 граммов. Самый большой судак в мире был пойман в Италии и весил более 11 килограммов. Ранее URA.RU рассказывало о пермяке, который поймал огромную щуку. Он сообщил, что рыбу поймал в Камском водохранилище на глубине 4-5 метров.