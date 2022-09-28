Пермяк Егор Свережев в Оханском районе поймал огромного судака. Фотографиями своего улова мужчина поделился в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«С утра все печально, пара щучек по 1,5 [килограмма] и один судачок около кило. Ветер, волна, мокрые сапоги. И вот, перед отъездом домой, решили пройти по излюбленному месту и бам! Зацеп, а нет. Пока разворачивались, зацеп зашевелился. И началась погоня с 4 метров на 10. Рыбу не получалось сдвинуть ни на сантиметр. После 15 минут борьбы он всплыл как бревно», — написал Свережев в посте.
Мужчина признался, что в его жизни это первая рыба такого размера. Вес судака составил 7 килограммов 500 граммов. Самый большой судак в мире был пойман в Италии и весил более 11 килограммов.
Ранее URA.RU рассказывало о пермяке, который поймал огромную щуку. Он сообщил, что рыбу поймал в Камском водохранилище на глубине 4-5 метров.
Для Егора это самый большой улов в жизни
Банда РПК Рыбалка в Пермском крае\vk.com
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Пермяк Егор Свережев в Оханском районе поймал огромного судака. Фотографиями своего улова мужчина поделился в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «С утра все печально, пара щучек по 1,5 [килограмма] и один судачок около кило. Ветер, волна, мокрые сапоги. И вот, перед отъездом домой, решили пройти по излюбленному месту и бам! Зацеп, а нет. Пока разворачивались, зацеп зашевелился. И началась погоня с 4 метров на 10. Рыбу не получалось сдвинуть ни на сантиметр. После 15 минут борьбы он всплыл как бревно», — написал Свережев в посте.
Мужчина признался, что в его жизни это первая рыба такого размера. Вес судака составил 7 килограммов 500 граммов. Самый большой судак в мире был пойман в Италии и весил более 11 килограммов. Ранее URA.RU рассказывало о пермяке, который поймал огромную щуку. Он сообщил, что рыбу поймал в Камском водохранилище на глубине 4-5 метров.