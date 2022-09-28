28 сентября 2022

Пермского таможенника поймали на взятке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, пачка денег, банкноты, деньги, доход, рубли, взятка, тысячные купюры
Госслужащий попался на взятке Фото:

В Березниках (Пермский край) таможенный инспектор попался на взятке, в отношении него возбуждено уголовное дело. Подробности о незаконной деятельности госслужащего сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан главный государственный таможенный инспектор Березниковского таможенного поста. Мужчина за взятку проставлял на транспортных документах печати, чем обеспечивал прохождение отправляемых за рубеж пиломатериалов и древесины через зону таможенного контроля в максимально короткие сроки», — рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители продолжают проведение оперативно-следственных мероприятий, проведены обыски, изъяты необходимые документы. В отношении таможенника возбуждено уголовное дело.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Березниках (Пермский край) таможенный инспектор попался на взятке, в отношении него возбуждено уголовное дело. Подробности о незаконной деятельности госслужащего сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан главный государственный таможенный инспектор Березниковского таможенного поста. Мужчина за взятку проставлял на транспортных документах печати, чем обеспечивал прохождение отправляемых за рубеж пиломатериалов и древесины через зону таможенного контроля в максимально короткие сроки», — рассказали в полиции. Сейчас правоохранители продолжают проведение оперативно-следственных мероприятий, проведены обыски, изъяты необходимые документы. В отношении таможенника возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...