Пермского таможенника поймали на взятке

29 сентября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Госслужащий попался на взятке Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Березниках (Пермский край) таможенный инспектор попался на взятке, в отношении него возбуждено уголовное дело. Подробности о незаконной деятельности госслужащего сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан главный государственный таможенный инспектор Березниковского таможенного поста. Мужчина за взятку проставлял на транспортных документах печати, чем обеспечивал прохождение отправляемых за рубеж пиломатериалов и древесины через зону таможенного контроля в максимально короткие сроки», — рассказали в полиции. Сейчас правоохранители продолжают проведение оперативно-следственных мероприятий, проведены обыски, изъяты необходимые документы. В отношении таможенника возбуждено уголовное дело.

В Березниках (Пермский край) таможенный инспектор попался на взятке, в отношении него возбуждено уголовное дело. Подробности о незаконной деятельности госслужащего сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан главный государственный таможенный инспектор Березниковского таможенного поста. Мужчина за взятку проставлял на транспортных документах печати, чем обеспечивал прохождение отправляемых за рубеж пиломатериалов и древесины через зону таможенного контроля в максимально короткие сроки», — рассказали в полиции. Сейчас правоохранители продолжают проведение оперативно-следственных мероприятий, проведены обыски, изъяты необходимые документы. В отношении таможенника возбуждено уголовное дело.