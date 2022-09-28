Пермского таможенника поймали на взятке

В Березниках (Пермский край) таможенный инспектор попался на взятке, в отношении него возбуждено уголовное дело. Подробности о незаконной деятельности госслужащего сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан главный государственный таможенный инспектор Березниковского таможенного поста. Мужчина за взятку проставлял на транспортных документах печати, чем обеспечивал прохождение отправляемых за рубеж пиломатериалов и древесины через зону таможенного контроля в максимально короткие сроки», — рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители продолжают проведение оперативно-следственных мероприятий, проведены обыски, изъяты необходимые документы. В отношении таможенника возбуждено уголовное дело.
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