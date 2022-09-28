28 сентября 2022

Жители ХМАО раскупили авиабилеты в Узбекистан и Казахстан

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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, взлетная полоса, пассажирский самолет, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение, skyteam
На авиарейсы из ХМАО в Узбекистан и Казахстан на ближайшие даты почти не осталось билетов Фото:

Жители ХМАО раскупили билеты на ближайшие даты в Узбекистан и Казахстан. На рейсы на начало октября осталось всего по несколько билетов. Информация доступна на сайте Aviasales.

«На 1 октября на самые дешевые рейсы в Астану из Сургута с минимальной стоимость билета от 28 тысяч рублей в одну сторону остается четыре места. Аналогичная ситуация и с остальными рейсами до середины следующего месяца. В столицу Узбекистана на 1 октября на большинство рейсов осталось по одному билету, как и на остальные самые дешевые полеты вплоть до 7 октября», — следует из информации сервиса бронирования билетов.

Ранее URA.RU рассказывало, что екатеринбуржцам предлагают авиабилеты в Тбилиси за сотни тысяч рублей. Стоимость билетов в столицу Грузии начиналась с 428 тысяч рублей.

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Жители ХМАО раскупили билеты на ближайшие даты в Узбекистан и Казахстан. На рейсы на начало октября осталось всего по несколько билетов. Информация доступна на сайте Aviasales. «На 1 октября на самые дешевые рейсы в Астану из Сургута с минимальной стоимость билета от 28 тысяч рублей в одну сторону остается четыре места. Аналогичная ситуация и с остальными рейсами до середины следующего месяца. В столицу Узбекистана на 1 октября на большинство рейсов осталось по одному билету, как и на остальные самые дешевые полеты вплоть до 7 октября», — следует из информации сервиса бронирования билетов. Ранее URA.RU рассказывало, что екатеринбуржцам предлагают авиабилеты в Тбилиси за сотни тысяч рублей. Стоимость билетов в столицу Грузии начиналась с 428 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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