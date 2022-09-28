Жители ХМАО раскупили авиабилеты в Узбекистан и Казахстан

На авиарейсы из ХМАО в Узбекистан и Казахстан на ближайшие даты почти не осталось билетов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители ХМАО раскупили билеты на ближайшие даты в Узбекистан и Казахстан. На рейсы на начало октября осталось всего по несколько билетов. Информация доступна на сайте Aviasales.

«На 1 октября на самые дешевые рейсы в Астану из Сургута с минимальной стоимость билета от 28 тысяч рублей в одну сторону остается четыре места. Аналогичная ситуация и с остальными рейсами до середины следующего месяца. В столицу Узбекистана на 1 октября на большинство рейсов осталось по одному билету, как и на остальные самые дешевые полеты вплоть до 7 октября», — следует из информации сервиса бронирования билетов.

Ранее URA.RU рассказывало, что екатеринбуржцам предлагают авиабилеты в Тбилиси за сотни тысяч рублей. Стоимость билетов в столицу Грузии начиналась с 428 тысяч рублей.