Екатеринбуржцам предлагают авиабилеты в Тбилиси за сотни тысяч рублей

Самые дешевые авиабилеты из Екатеринбурга в Тбилиси стоят 428 тысяч рублей

23 сентября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

В столицу Грузии можно улететь за 428 тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Перелет из Екатеринбурга в Тбилиси (Грузия) 23 сентября стоит 428 тысяч рублей. Снижение цен ожидается только с 26 сентября. Такие данные приводит метапоисковик авиабилетов Aviasales. Согласно данным Aviasales, 23, 24 и 25 сентября в столицу Грузии можно улететь за 428 тысяч рублей — в одну сторону. Стоимость билетов снизится 26 сентября до 160 тысяч рублей, а уже 28 сентября перелет из столицы Урала в Тбилиси обойдется в 80 тысяч рублей. Самый дешевый билет в Грузию можно будет приобрести 30 сентября — 55 тысяч рублей. Стоимость авиабилетов из Екатеринбурга в Тбилиси Скрин: URA.RU В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям выполнять рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Это решение стало ответом на массовые антироссийские акции в Тбилиси. Протесты начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиции. Позже протестующие пошли на штурм грузинского парламента и требовали отставки правительства, а глава Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в произошедшем Россию, назвав ее «врагом».

Перелет из Екатеринбурга в Тбилиси (Грузия) 23 сентября стоит 428 тысяч рублей. Снижение цен ожидается только с 26 сентября. Такие данные приводит метапоисковик авиабилетов Aviasales. Согласно данным Aviasales, 23, 24 и 25 сентября в столицу Грузии можно улететь за 428 тысяч рублей — в одну сторону. Стоимость билетов снизится 26 сентября до 160 тысяч рублей, а уже 28 сентября перелет из столицы Урала в Тбилиси обойдется в 80 тысяч рублей. Самый дешевый билет в Грузию можно будет приобрести 30 сентября — 55 тысяч рублей. В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям выполнять рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Это решение стало ответом на массовые антироссийские акции в Тбилиси. Протесты начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиции. Позже протестующие пошли на штурм грузинского парламента и требовали отставки правительства, а глава Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в произошедшем Россию, назвав ее «врагом».