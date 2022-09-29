Пермяк отсудил деньги за упавший с крыши на машину снег

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Чистка крыш от снега. Курган, сход снега, падение снега, снежные глыбы
С крыши на машину упал снег Фото:

В Перми владелец машины отсудил деньги за ремонт его авто после того, как на машину упал снег. Подробности о решении суда сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда.

«В январе с крыши городской больницы № 6 снег упал на припаркованный внизу автомобиль и повредил его. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что это произошло по вине компании, которая должна была заниматься чисткой снега, но не своевременно отреагировала на заявку больницы», — сообщили в суде.

Ремонт авто обошелся собственнику более чем в 100 тысяч рублей. Суд встал на сторону пермяка и обязал индивидуального предпринимателя выплатить деньги за ремонт машины и за услуги адвоката.

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В Перми владелец машины отсудил деньги за ремонт его авто после того, как на машину упал снег. Подробности о решении суда сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда. «В январе с крыши городской больницы № 6 снег упал на припаркованный внизу автомобиль и повредил его. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что это произошло по вине компании, которая должна была заниматься чисткой снега, но не своевременно отреагировала на заявку больницы», — сообщили в суде. Ремонт авто обошелся собственнику более чем в 100 тысяч рублей. Суд встал на сторону пермяка и обязал индивидуального предпринимателя выплатить деньги за ремонт машины и за услуги адвоката.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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