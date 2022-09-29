Пермяк отсудил деньги за упавший с крыши на машину снег

С крыши на машину упал снег Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми владелец машины отсудил деньги за ремонт его авто после того, как на машину упал снег. Подробности о решении суда сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда.

«В январе с крыши городской больницы № 6 снег упал на припаркованный внизу автомобиль и повредил его. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что это произошло по вине компании, которая должна была заниматься чисткой снега, но не своевременно отреагировала на заявку больницы», — сообщили в суде.

Ремонт авто обошелся собственнику более чем в 100 тысяч рублей. Суд встал на сторону пермяка и обязал индивидуального предпринимателя выплатить деньги за ремонт машины и за услуги адвоката.