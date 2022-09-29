Власти Екатеринбурга открыли горячую линию по вопросам мобилизации

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В Екатеринбурге начал работу постоянный телефон поддержки для граждан Фото:
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Мобилизация в России

В столице Урала начал работу постоянный телефон поддержки для горожан. Граждане могут получить консультацию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Соответсвующая информация появилась на сайте Екатеринбургской городской Думы.

«В Екатеринбурге начал работу постоянный телефон поддержки для граждан. Специалисты будут рассматривать просьбы от семей и родственников тех, кто был призван в ходе частичной мобилизации. Звонки принимаются по номеру: 7 (343) 304-17-59, по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты готовы дать юридические консультации по вопросам, связанным с кредитными и ипотечными выплатами, социальными льготами. Вопросы, для решения которых требуется время, будут переданы в курирующие их структуры и взяты на контроль городской Думы», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что правительство Свердловской области запустило горячую линию по нарушениям при частичной мобилизации. Специалисты центра готовы проконсультировать по организационным и правовым вопросам проведения частичной мобилизации.

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В столице Урала начал работу постоянный телефон поддержки для горожан. Граждане могут получить консультацию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Соответсвующая информация появилась на сайте Екатеринбургской городской Думы. «В Екатеринбурге начал работу постоянный телефон поддержки для граждан. Специалисты будут рассматривать просьбы от семей и родственников тех, кто был призван в ходе частичной мобилизации. Звонки принимаются по номеру: 7 (343) 304-17-59, по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты готовы дать юридические консультации по вопросам, связанным с кредитными и ипотечными выплатами, социальными льготами. Вопросы, для решения которых требуется время, будут переданы в курирующие их структуры и взяты на контроль городской Думы», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что правительство Свердловской области запустило горячую линию по нарушениям при частичной мобилизации. Специалисты центра готовы проконсультировать по организационным и правовым вопросам проведения частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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