Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

30 сентября 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Президент РФ Владимир Путин признал подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. «Принять государственный суверенитет и независимость Запорожской области», — говорится в указе. Аналогичный документ опубликован в отношении Херсонской области. Указы вступают в силу со дня подписания. 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран.

Президент РФ Владимир Путин признал подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. «Принять государственный суверенитет и независимость Запорожской области», — говорится в указе. Аналогичный документ опубликован в отношении Херсонской области. Указы вступают в силу со дня подписания. 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран.