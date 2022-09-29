Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

Президент РФ Владимир Путин признал подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять государственный суверенитет и независимость Запорожской области», — говорится в указе. Аналогичный документ опубликован в отношении Херсонской области. Указы вступают в силу со дня подписания.
27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран.
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Президент РФ Владимир Путин признал подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. «Принять государственный суверенитет и независимость Запорожской области», — говорится в указе. Аналогичный документ опубликован в отношении Херсонской области. Указы вступают в силу со дня подписания. 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран.