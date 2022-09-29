29 сентября 2022

Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Президент РФ Владимир Путин признал подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять государственный суверенитет и независимость Запорожской области», — говорится в указе. Аналогичный документ опубликован в отношении Херсонской области. Указы вступают в силу со дня подписания.

27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран.

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Президент РФ Владимир Путин признал подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. «Принять государственный суверенитет и независимость Запорожской области», — говорится в указе. Аналогичный документ опубликован в отношении Херсонской области. Указы вступают в силу со дня подписания. 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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