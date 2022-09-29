В Тбилиси митингующие призвали бегущих от мобилизации россиян покинуть Грузию

В центре Тбилиси граждане Грузии провели митинг с требованием к бегущим от частичной мобилизации русским покинуть страну. Видео акции появилось в сети 29 сентября.
«Русские, уезжайте из этой страны, вам не рады в Грузии. Ваше правительство — это не наша проблема», — предают «Известия» лозунги митингующих.
С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан, что составляет 1% от общего резерва. Несмотря на это, многие граждане устремились в Грузию. На КПП «Верхний Ларс» скопилась пробка в 2,3 тысячи машин, власти Алании допускали введение режима ЧС. Позднее стало известно, что повестки будут вручать всем гражданам, подлежащим мобилизации, которые въезжают на территорию Северной Осетии.
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В центре Тбилиси граждане Грузии провели митинг с требованием к бегущим от частичной мобилизации русским покинуть страну. Видео акции появилось в сети 29 сентября. «Русские, уезжайте из этой страны, вам не рады в Грузии. Ваше правительство — это не наша проблема», — предают «Известия» лозунги митингующих. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан, что составляет 1% от общего резерва. Несмотря на это, многие граждане устремились в Грузию. На КПП «Верхний Ларс» скопилась пробка в 2,3 тысячи машин, власти Алании допускали введение режима ЧС. Позднее стало известно, что повестки будут вручать всем гражданам, подлежащим мобилизации, которые въезжают на территорию Северной Осетии.