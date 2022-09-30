В Госдуме назвали точную дату вступления Донбасса в состав России

Депутат Госдумы Бессарабов: Донбасс, Запорожье и Херсон присоединят к России уже 30 сентября

30 сентября 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Освобожденные территории войдут в состав РФ после подписания международного договора, объяснил Бессарабов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей официально вступят в состав России с момента подписания международного договора 30 сентября. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. «Могу предположить, что в федеральном законе о ратификации будет написано, что он вступает в силу с момента его принятия. Но территория будет считаться вступившей в состав России на правах региона с момента подписания международного договора, то есть с 30 сентября», — сказал Бессарабов агентству РБК. Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областей в состав России завершились 27 сентября. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство участников референдумов проголосовали за присоединение освобожденных территорий к РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал церемонию подписания договоров о вступлении новых территорий и последующее за ним выступление Путина 30 сентября.

Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей официально вступят в состав России с момента подписания международного договора 30 сентября. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. «Могу предположить, что в федеральном законе о ратификации будет написано, что он вступает в силу с момента его принятия. Но территория будет считаться вступившей в состав России на правах региона с момента подписания международного договора, то есть с 30 сентября», — сказал Бессарабов агентству РБК. Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областей в состав России завершились 27 сентября. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство участников референдумов проголосовали за присоединение освобожденных территорий к РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал церемонию подписания договоров о вступлении новых территорий и последующее за ним выступление Путина 30 сентября.