В Госдуме назвали точную дату вступления Донбасса в состав России

Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей официально вступят в состав России с момента подписания международного договора 30 сентября. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.
«Могу предположить, что в федеральном законе о ратификации будет написано, что он вступает в силу с момента его принятия. Но территория будет считаться вступившей в состав России на правах региона с момента подписания международного договора, то есть с 30 сентября», — сказал Бессарабов агентству РБК.
Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областей в состав России завершились 27 сентября. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство участников референдумов проголосовали за присоединение освобожденных территорий к РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал церемонию подписания договоров о вступлении новых территорий и последующее за ним выступление Путина 30 сентября.
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Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей официально вступят в состав России с момента подписания международного договора 30 сентября. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. «Могу предположить, что в федеральном законе о ратификации будет написано, что он вступает в силу с момента его принятия. Но территория будет считаться вступившей в состав России на правах региона с момента подписания международного договора, то есть с 30 сентября», — сказал Бессарабов агентству РБК. Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областей в состав России завершились 27 сентября. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство участников референдумов проголосовали за присоединение освобожденных территорий к РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал церемонию подписания договоров о вступлении новых территорий и последующее за ним выступление Путина 30 сентября.