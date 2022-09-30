В Госдуме назвали точную дату вступления Донбасса в состав России

Депутат Госдумы Бессарабов: Донбасс, Запорожье и Херсон присоединят к России уже 30 сентября
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Первомайская демонстрация на Красной площади. Москва, триколор, флаг россии
Освобожденные территории войдут в состав РФ после подписания международного договора, объяснил Бессарабов Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей официально вступят в состав России с момента подписания международного договора 30 сентября. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

«Могу предположить, что в федеральном законе о ратификации будет написано, что он вступает в силу с момента его принятия. Но территория будет считаться вступившей в состав России на правах региона с момента подписания международного договора, то есть с 30 сентября», — сказал Бессарабов агентству РБК.

Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областей в состав России завершились 27 сентября. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство участников референдумов проголосовали за присоединение освобожденных территорий к РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал церемонию подписания договоров о вступлении новых территорий и последующее за ним выступление Путина 30 сентября.

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Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей официально вступят в состав России с момента подписания международного договора 30 сентября. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. «Могу предположить, что в федеральном законе о ратификации будет написано, что он вступает в силу с момента его принятия. Но территория будет считаться вступившей в состав России на правах региона с момента подписания международного договора, то есть с 30 сентября», — сказал Бессарабов агентству РБК. Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областей в состав России завершились 27 сентября. По итогам обработки результатов, абсолютное большинство участников референдумов проголосовали за присоединение освобожденных территорий к РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал церемонию подписания договоров о вступлении новых территорий и последующее за ним выступление Путина 30 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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