В Кремле раскрыли подробности выступления Путина по присоединению новых субъектов

Песков анонсировал объемное выступление Путина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Путин подпишет договоры о присоединении территорий 30 сентября Фото:
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Церемония подписания договоров о вступлении новых территорий и последующее за ним выступление Владимира Путина состоится 30 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Георгиевском зале Кремля в 15 часов состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина. Это не послание президента Федеральному собранию. Очень важно не путать. Это другой формат», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Послание президента состоится позже, отметил его пресс-секретарь.

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Церемония подписания договоров о вступлении новых территорий и последующее за ним выступление Владимира Путина состоится 30 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Георгиевском зале Кремля в 15 часов состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина. Это не послание президента Федеральному собранию. Очень важно не путать. Это другой формат», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Послание президента состоится позже, отметил его пресс-секретарь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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