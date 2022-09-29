В Кремле раскрыли подробности выступления Путина по присоединению новых субъектов

Путин подпишет договоры о присоединении территорий 30 сентября
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Церемония подписания договоров о вступлении новых территорий и последующее за ним выступление Владимира Путина состоится 30 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Георгиевском зале Кремля в 15 часов состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина. Это не послание президента Федеральному собранию. Очень важно не путать. Это другой формат», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Послание президента состоится позже, отметил его пресс-секретарь.