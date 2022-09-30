Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО

30 сентября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Призывники проходят на полигонах курс подготовки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В зону проведения спецоперации в ДНР прибыли первые россияне, попавшие под частичную мобилизацию. Сейчас они проходят курс боевой подготовки. «В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР.

В зону проведения спецоперации в ДНР прибыли первые россияне, попавшие под частичную мобилизацию. Сейчас они проходят курс боевой подготовки. «В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР.