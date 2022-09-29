Вице-губернатор ХМАО: мобилизованные югорчане пройдут медосмотр в воинской части

30 сентября 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Некоторые мобилизованные пытаются «откосить» по здоровью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные югорчане пройдут медосмотр в воинских частях, куда они прибыли для обучения. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, который сейчас с ревизией находится в одной из учебок. «Медосмотр будет обязательно. Вот когда их будут переодевать, когда их будут распределять по военно-учетным специальностям, вот тогда и будет медосмотр. Вот сейчас у кого есть заявления по здоровью, их отправляют в лечебные учреждения города, рядом с которым расположен учебный центр. Они обращаются в медсанчасть, у кого какие-то вопросы есть, просьбы. Их централизованно собирают в медсанчасти и потом в лечебных учреждениях проверка идет. Кому-то на самом деле необходима помощь и ее оказывают, а есть такие, которые пытаются ввести в заблуждение», — сказал Тиртока.



Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока проверил военный учебный центр, куда везут мобилизованных югорчан для подготовки к участию в спецоперации. Туда для обучения и боевого слаживания приедут сотни мобилизованных и добровольцев. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.

Мобилизованные югорчане пройдут медосмотр в воинских частях, куда они прибыли для обучения. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, который сейчас с ревизией находится в одной из учебок. «Медосмотр будет обязательно. Вот когда их будут переодевать, когда их будут распределять по военно-учетным специальностям, вот тогда и будет медосмотр. Вот сейчас у кого есть заявления по здоровью, их отправляют в лечебные учреждения города, рядом с которым расположен учебный центр. Они обращаются в медсанчасть, у кого какие-то вопросы есть, просьбы. Их централизованно собирают в медсанчасти и потом в лечебных учреждениях проверка идет. Кому-то на самом деле необходима помощь и ее оказывают, а есть такие, которые пытаются ввести в заблуждение», — сказал Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока проверил военный учебный центр, куда везут мобилизованных югорчан для подготовки к участию в спецоперации. Туда для обучения и боевого слаживания приедут сотни мобилизованных и добровольцев. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.