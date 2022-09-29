Пилотов в Екатеринбурге не допустили к международным рейсам

30 сентября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Росавиация просит авиакомпании сообщать о тех случаях, когда пилотов не допускают на международные рейсы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Филиал авиакомпании Red Wings в Екатеринбурге фиксирует случаи, когда пограничники отказывают в допуске на международные рейсы летчикам моложе 35 лет. Об этом сообщила на пресс-конференции директор филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова. «На текущий момент это постоянная практика, когда пограничные службы отказывают как летным, так и кабинным экипажам в пересечении границы даже при наличии полетного задания. Это происходило со всеми другим авиаперевозчиками, и Red Wings не явился исключением», — заявила Аксенова. Директор подчеркнула, что в минувшие выходные авиакомпания зафиксировала случай, когда на выполнение международного рейса не допустили летный экипаж. «Но у нас есть резервные экипажи, база в Екатеринбурге достаточно масштабная, поэтому к задержке рейса глобальной и дискомфорту пассажиров это не привело», — сообщила руководительница Red Wings в Екатеринбурге. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь, имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Сотрудники авиакомпаний и аэропортов после объявления частичной мобилизации начали массово получать повестки в военкоматы. Работодатели активно начали бронировать сотрудников от призыва.

Филиал авиакомпании Red Wings в Екатеринбурге фиксирует случаи, когда пограничники отказывают в допуске на международные рейсы летчикам моложе 35 лет. Об этом сообщила на пресс-конференции директор филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова. «На текущий момент это постоянная практика, когда пограничные службы отказывают как летным, так и кабинным экипажам в пересечении границы даже при наличии полетного задания. Это происходило со всеми другим авиаперевозчиками, и Red Wings не явился исключением», — заявила Аксенова. Директор подчеркнула, что в минувшие выходные авиакомпания зафиксировала случай, когда на выполнение международного рейса не допустили летный экипаж. «Но у нас есть резервные экипажи, база в Екатеринбурге достаточно масштабная, поэтому к задержке рейса глобальной и дискомфорту пассажиров это не привело», — сообщила руководительница Red Wings в Екатеринбурге. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь, имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Сотрудники авиакомпаний и аэропортов после объявления частичной мобилизации начали массово получать повестки в военкоматы. Работодатели активно начали бронировать сотрудников от призыва.