«Коммерсант»: сотрудники аэропортов начали массово получать повестки в военкоматы

23 сентября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Полеты даже без технических сотрудников остановятся, заявили собеседники «Коммерсанта» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники авиакомпаний и аэропортов после объявления в России частичной мобилизации начали массово получать повестки в военкоматы. Работодатели активно начали бронировать сотрудников от призыва. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Согласно данным газеты, сотрудники как минимум пяти российских авиакомпаний, в том числе группы «Аэрофлот», и более десяти аэропортов получили повестки в военкомат после объявления 21 сентября в РФ частичной мобилизации. Их работодатели активно работают над составлением списков на бронь, при этом сообщается, что процедура неясна. Так, у юристов компаний нет понимания, куда целесообразнее передавать списки — в Минобороны, Минтранс или местным властям, сообщает « Коммерсант» . Как пишет газета, большинство собеседников отмечают, что освобождение от призыва критично не только для пилотов и диспетчеров, но и для технических, коммерческих и IT-специалистов. По их словам, полеты без этих работников остановятся. Так, по оценкам источников в трех компаниях, потенциально мобилизовать могут 50—80% сотрудников. В частности, источник, близкий к группе «Аэрофлот», оценивает численность «потенциальных призывников» во всех трех перевозчиках, в том числе в «России» и «Победе» более чем в половину штата, передает газета. По словам собеседников, опасение в большей степени вызывает возможная мобилизация технических специалистов, (IT-специалистов и сотрудников коммерческих подразделений), поскольку «это парализует работу». Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники авиакомпаний и аэропортов после объявления в России частичной мобилизации начали массово получать повестки в военкоматы. Работодатели активно начали бронировать сотрудников от призыва. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Согласно данным газеты, сотрудники как минимум пяти российских авиакомпаний, в том числе группы «Аэрофлот», и более десяти аэропортов получили повестки в военкомат после объявления 21 сентября в РФ частичной мобилизации. Их работодатели активно работают над составлением списков на бронь, при этом сообщается, что процедура неясна. Так, у юристов компаний нет понимания, куда целесообразнее передавать списки — в Минобороны, Минтранс или местным властям, сообщает «Коммерсант». Как пишет газета, большинство собеседников отмечают, что освобождение от призыва критично не только для пилотов и диспетчеров, но и для технических, коммерческих и IT-специалистов. По их словам, полеты без этих работников остановятся. Так, по оценкам источников в трех компаниях, потенциально мобилизовать могут 50—80% сотрудников. В частности, источник, близкий к группе «Аэрофлот», оценивает численность «потенциальных призывников» во всех трех перевозчиках, в том числе в «России» и «Победе» более чем в половину штата, передает газета. По словам собеседников, опасение в большей степени вызывает возможная мобилизация технических специалистов, (IT-специалистов и сотрудников коммерческих подразделений), поскольку «это парализует работу». Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.