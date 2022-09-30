Эра революций и борьбы с диктатом Запада: главное из заявлений Путина

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Поводом стало подписание международных меморандумов о присоединении к территории России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Жители регионов проголосовали за присоединение к РФ в ходе референдума 23—27 сентября. Его легитимность подтвердили иностранные наблюдатели. Референдум проходил в соответствие с Уставом ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года.

URA.RU приводит основные заявления Владимира Путина:

  • Власти Украины должны уважать решение жителей Донбасса о присоединении к России. Только так можно прийти к миру.
  • Жители Донбасса имеют право на самоопределение. Любой народ имеет на это право. Об этом сказано в первой статье Устава ООН.
  • ВСУ должны прекратить боевые действия на освобожденных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и призвал властей Украины вернуться за стол переговоров.
  • Запад хочет видеть Россию в роли своей колонии. Ему критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в угоду США.
  • Правила Запада, по которым они призывают жить Россию — это полный бред.
  • Партийные лидеры Советского Союза развалили страну в 1991 году, не спрашивая при этом мнения жителей страны.
  • То, что Россия не дала обобрать себя, является причиной многовековой русофобии на Западе.
  • Те, кто готовы жить по правилам Запада, являются политическими мазохистами и последователями нетрадиционных политических отношений.
  • Западным странам уже мало санкций, они прибегают к диверсиям. Взрывы на нитках «Северного потока» является диверсией англосаксов.
  • Запад вместо демократии прибегает к подавлению. Созданный ими однополярный мир лжив и лицемерен.
  • Страны Запада врут как Геббельс своим гражданам. Долларами и капитализациями не согреешься и не наешься. Людям нужно продовольствие и энергоресурсы.
  • Россия обещает всему мировому сообществу, что сделает все для того, чтобы остудить некоторые горячие головы на Западе.
  • В России никто не хочет, чтобы был родитель №1 и №2, как это принято в гендерном образовании на Западе.
  • Россия будет защищать интересы своих граждан где бы они ни находились любыми способами.
  • Мир вступил в эру революционных трансформаций. Формируются новые центры развития.
  • Сегодня Россия боремся за справедливый и свободный путь. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом.

Ранее в Совете Федерации сообщили, что после присоединения новых территорий к РФ потребуются поправки в Конституцию. В статье 65 главного закона РФ будут добавлены четыре новых субъекта федерации.

Серым обозначены территории, которые пока находятся под контролем Киева

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Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Поводом стало подписание международных меморандумов о присоединении к территории России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Жители регионов проголосовали за присоединение к РФ в ходе референдума 23—27 сентября. Его легитимность подтвердили иностранные наблюдатели. Референдум проходил в соответствие с Уставом ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года. URA.RU приводит основные заявления Владимира Путина: Ранее в Совете Федерации сообщили, что после присоединения новых территорий к РФ потребуются поправки в Конституцию. В статье 65 главного закона РФ будут добавлены четыре новых субъекта федерации.
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