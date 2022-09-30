Эра революций и борьбы с диктатом Запада: главное из заявлений Путина 30 сентября 2022 в 18:09 Размер текста - 17 + Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Поводом стало подписание международных меморандумов о присоединении к территории России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Жители регионов проголосовали за присоединение к РФ в ходе референдума 23—27 сентября. Его легитимность подтвердили иностранные наблюдатели. Референдум проходил в соответствие с Уставом ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года. URA.RU приводит основные заявления Владимира Путина: Власти Украины должны уважать решение жителей Донбасса о присоединении к России. Только так можно прийти к миру.

Жители Донбасса имеют право на самоопределение. Любой народ имеет на это право. Об этом сказано в первой статье Устава ООН.

ВСУ должны прекратить боевые действия на освобожденных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и призвал властей Украины вернуться за стол переговоров.

Запад хочет видеть Россию в роли своей колонии. Ему критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в угоду США.

Правила Запада, по которым они призывают жить Россию — это полный бред.

Партийные лидеры Советского Союза развалили страну в 1991 году, не спрашивая при этом мнения жителей страны.

То, что Россия не дала обобрать себя, является причиной многовековой русофобии на Западе.

Те, кто готовы жить по правилам Запада, являются политическими мазохистами и последователями нетрадиционных политических отношений.

Западным странам уже мало санкций, они прибегают к диверсиям. Взрывы на нитках «Северного потока» является диверсией англосаксов.

Запад вместо демократии прибегает к подавлению. Созданный ими однополярный мир лжив и лицемерен.

Страны Запада врут как Геббельс своим гражданам. Долларами и капитализациями не согреешься и не наешься. Людям нужно продовольствие и энергоресурсы.

Россия обещает всему мировому сообществу, что сделает все для того, чтобы остудить некоторые горячие головы на Западе.

В России никто не хочет, чтобы был родитель №1 и №2, как это принято в гендерном образовании на Западе.

Россия будет защищать интересы своих граждан где бы они ни находились любыми способами.

Мир вступил в эру революционных трансформаций. Формируются новые центры развития.

Сегодня Россия боремся за справедливый и свободный путь. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Ранее в Совете Федерации сообщили, что после присоединения новых территорий к РФ потребуются поправки в Конституцию. В статье 65 главного закона РФ будут добавлены четыре новых субъекта федерации. Серым обозначены территории, которые пока находятся под контролем Киева URA.RU Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Поводом стало подписание международных меморандумов о присоединении к территории России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Жители регионов проголосовали за присоединение к РФ в ходе референдума 23—27 сентября. Его легитимность подтвердили иностранные наблюдатели. Референдум проходил в соответствие с Уставом ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года. URA.RU приводит основные заявления Владимира Путина: Ранее в Совете Федерации сообщили, что после присоединения новых территорий к РФ потребуются поправки в Конституцию. В статье 65 главного закона РФ будут добавлены четыре новых субъекта федерации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям