Реформатор Конституции подтвердил внесение изменений в главный закон РФ

В Конституция РФ будут внесены изменения. Это подтвердил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«В случае принятие в состав России новых субъектов Федерации необходимо будет включить в ст. 65 Конституции соответствующие изменения», — написал он в своем telegram-канале. Он пояснил, что изменения будут связаны с присоединением новых территорий в состав РФ после референдумов. Данные изменения вносятся на основании Федерального конституционного закона страны.
На освобожденных Россией территориях с 23 по 27 сентября проходили референдумы о присоединении территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. В итоге, большая часть голосующих отдали свой голос за присоединение. Ранее в Совфеде высказались о том, что не будут созывать экстренное заседание по включения новых территорий в состав страны.
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В Конституция РФ будут внесены изменения. Это подтвердил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «В случае принятие в состав России новых субъектов Федерации необходимо будет включить в ст. 65 Конституции соответствующие изменения», — написал он в своем telegram-канале. Он пояснил, что изменения будут связаны с присоединением новых территорий в состав РФ после референдумов. Данные изменения вносятся на основании Федерального конституционного закона страны. На освобожденных Россией территориях с 23 по 27 сентября проходили референдумы о присоединении территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. В итоге, большая часть голосующих отдали свой голос за присоединение. Ранее в Совфеде высказались о том, что не будут созывать экстренное заседание по включения новых территорий в состав страны.