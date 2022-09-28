Реформатор Конституции подтвердил внесение изменений в главный закон РФ

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Клипарт на тему Конституции Российской Федерации. Курган, законы рф, конституция российской федерации
По словам сенатора Андрея Клишаса, в Конституцию РФ будут внесены изменения Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Конституция РФ будут внесены изменения. Это подтвердил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«В случае принятие в состав России новых субъектов Федерации необходимо будет включить в ст. 65 Конституции соответствующие изменения», — написал он в своем telegram-канале. Он пояснил, что изменения будут связаны с присоединением новых территорий в состав РФ после референдумов. Данные изменения вносятся на основании Федерального конституционного закона страны.

На освобожденных Россией территориях с 23 по 27 сентября проходили референдумы о присоединении территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. В итоге, большая часть голосующих отдали свой голос за присоединение. Ранее в Совфеде высказались о том, что не будут созывать экстренное заседание по включения новых территорий в состав страны.

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В Конституция РФ будут внесены изменения. Это подтвердил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «В случае принятие в состав России новых субъектов Федерации необходимо будет включить в ст. 65 Конституции соответствующие изменения», — написал он в своем telegram-канале. Он пояснил, что изменения будут связаны с присоединением новых территорий в состав РФ после референдумов. Данные изменения вносятся на основании Федерального конституционного закона страны. На освобожденных Россией территориях с 23 по 27 сентября проходили референдумы о присоединении территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. В итоге, большая часть голосующих отдали свой голос за присоединение. Ранее в Совфеде высказались о том, что не будут созывать экстренное заседание по включения новых территорий в состав страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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