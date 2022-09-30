Дания и Швеция заявили о взрывах на «Северных потоках»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Стали известны новые подробности о аварии на «Северном потоке» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Дания и Швеция отправили в ООН новые подробности аварии на ветках «Северного потока». Об этом сообщает глава МИД Швеции Линде Анн.

«Утечки на „Северных потоках“ произошли из-за двух взрывов с мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте, оценка сроков завершения утечек на „Северном потоке — 2“ не закончена», — цитирует слова из письма Швеции и Дании ТАСС. Отмечается, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября.

В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной.

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Дания и Швеция отправили в ООН новые подробности аварии на ветках «Северного потока». Об этом сообщает глава МИД Швеции Линде Анн. «Утечки на „Северных потоках“ произошли из-за двух взрывов с мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте, оценка сроков завершения утечек на „Северном потоке — 2“ не закончена», — цитирует слова из письма Швеции и Дании ТАСС. Отмечается, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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