В ХМАО предприниматель снабдил мобилизованных сухими пайками

30 сентября 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

В военкомат привезли 60 сухих пайков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Покачах предприниматель за личные средства купил и привез в пункт мобилизации сухие пайки для отправляющихся на фронт. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате города Покачи. «Сухие пайки привез для мобилизованных местный предприниматель. Ольга Клищенко, совместно с жителями, подготовили мобилизованным сухие пайки. Да и другие предприниматели не остались в стороне, каждый выразил желание помочь всем необходимым», — сообщил специалист по связям со СМИ военкомата Покачей Лариса Кузнецова. Сколько человек было мобилизовано из Покачей в военкомате не уточнили. Но как сообщили местные жители, в военкомат передавали порядка 60 штук сухих пайков. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО медики собрали для мобилизованных индивидуальные аптечки. Врачи больницы в Покачах подготовили для отправляющихся на фронт аптечки из запасов больницы. О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

В Покачах предприниматель за личные средства купил и привез в пункт мобилизации сухие пайки для отправляющихся на фронт. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате города Покачи. «Сухие пайки привез для мобилизованных местный предприниматель. Ольга Клищенко, совместно с жителями, подготовили мобилизованным сухие пайки. Да и другие предприниматели не остались в стороне, каждый выразил желание помочь всем необходимым», — сообщил специалист по связям со СМИ военкомата Покачей Лариса Кузнецова. Сколько человек было мобилизовано из Покачей в военкомате не уточнили. Но как сообщили местные жители, в военкомат передавали порядка 60 штук сухих пайков. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО медики собрали для мобилизованных индивидуальные аптечки. Врачи больницы в Покачах подготовили для отправляющихся на фронт аптечки из запасов больницы. О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.