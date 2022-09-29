В ХМАО предприниматель снабдил мобилизованных сухими пайками

В Покачах предприниматель за личные средства купил и привез в пункт мобилизации сухие пайки для отправляющихся на фронт. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате города Покачи.
«Сухие пайки привез для мобилизованных местный предприниматель. Ольга Клищенко, совместно с жителями, подготовили мобилизованным сухие пайки. Да и другие предприниматели не остались в стороне, каждый выразил желание помочь всем необходимым», — сообщил специалист по связям со СМИ военкомата Покачей Лариса Кузнецова.
Сколько человек было мобилизовано из Покачей в военкомате не уточнили. Но как сообщили местные жители, в военкомат передавали порядка 60 штук сухих пайков.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО медики собрали для мобилизованных индивидуальные аптечки. Врачи больницы в Покачах подготовили для отправляющихся на фронт аптечки из запасов больницы.
О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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