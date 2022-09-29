ХМАО выполнил план мобилизации на 100%

30 сентября 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация в Югре выполнена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по частичной мобилизации на 100%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Насколько я знаю, та разнарядка, которая у нас была (по числу мобилизованных — прим. URA.RU), она у нас выполнена на 100%. Сейчас предстоит работа в учебных центрах», — сказал Тиртока. Вице-губернатор ХМАО инспектирует учебный центр в Омской области, куда прибывают югорчане. Он допустил, что на этом этапе может быть произведен незначительный дополнительный набор по мобилизации для ротации тех, у кого будут обнаружены проблемы со здоровьем. Либо вскроются другие обстоятельства, которые позволят комиссовать мобилизованных. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные югорчане пройдут медосмотр в воинских частях, куда они прибыли для обучения. Он будет когда мобилизованных будут переодевать в форму и распределять по военно-учетным специальностям.



Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.

Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по частичной мобилизации на 100%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Насколько я знаю, та разнарядка, которая у нас была (по числу мобилизованных — прим. URA.RU), она у нас выполнена на 100%. Сейчас предстоит работа в учебных центрах», — сказал Тиртока. Вице-губернатор ХМАО инспектирует учебный центр в Омской области, куда прибывают югорчане. Он допустил, что на этом этапе может быть произведен незначительный дополнительный набор по мобилизации для ротации тех, у кого будут обнаружены проблемы со здоровьем. Либо вскроются другие обстоятельства, которые позволят комиссовать мобилизованных. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные югорчане пройдут медосмотр в воинских частях, куда они прибыли для обучения. Он будет когда мобилизованных будут переодевать в форму и распределять по военно-учетным специальностям. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.