ХМАО выполнил план мобилизации на 100%

Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по частичной мобилизации на 100%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал вице-губернатор Югры Александр Тиртока.
«Насколько я знаю, та разнарядка, которая у нас была (по числу мобилизованных — прим. URA.RU), она у нас выполнена на 100%. Сейчас предстоит работа в учебных центрах», — сказал Тиртока.
Вице-губернатор ХМАО инспектирует учебный центр в Омской области, куда прибывают югорчане. Он допустил, что на этом этапе может быть произведен незначительный дополнительный набор по мобилизации для ротации тех, у кого будут обнаружены проблемы со здоровьем. Либо вскроются другие обстоятельства, которые позволят комиссовать мобилизованных.
Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные югорчане пройдут медосмотр в воинских частях, куда они прибыли для обучения. Он будет когда мобилизованных будут переодевать в форму и распределять по военно-учетным специальностям.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.
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