В НАТО ушли от ответа на вопрос о сроках принятия Украины в альянс

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НАТО сфокусирована на военной помощи Украине, заявил Йенс Столтенберг Фото:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал конкретно отвечать на вопрос о вступлении Украины в альянс. По его словам, главное для Украины сейчас — военная поддержка.

«Всякая демократическая страна имеет право на вступление в НАТО. Члены НАТО указывают, что поддерживают право Украины выбрать собственный путь. Решение по поводу членства должно быть принято всеми членами НАТО, и сейчас мы сосредоточены на предоставление немедленной поддержке Украине, и это главное, над чем мы сфокусированы», — сказал Столтенберг журналистам на пресс-конференции. Трансляция шла на сайте НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Заявка на вступление уже подписана. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом».

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал конкретно отвечать на вопрос о вступлении Украины в альянс. По его словам, главное для Украины сейчас — военная поддержка. «Всякая демократическая страна имеет право на вступление в НАТО. Члены НАТО указывают, что поддерживают право Украины выбрать собственный путь. Решение по поводу членства должно быть принято всеми членами НАТО, и сейчас мы сосредоточены на предоставление немедленной поддержке Украине, и это главное, над чем мы сфокусированы», — сказал Столтенберг журналистам на пресс-конференции. Трансляция шла на сайте НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Заявка на вступление уже подписана. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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