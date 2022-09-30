В НАТО ушли от ответа на вопрос о сроках принятия Украины в альянс

30 сентября 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

НАТО сфокусирована на военной помощи Украине, заявил Йенс Столтенберг Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал конкретно отвечать на вопрос о вступлении Украины в альянс. По его словам, главное для Украины сейчас — военная поддержка. «Всякая демократическая страна имеет право на вступление в НАТО. Члены НАТО указывают, что поддерживают право Украины выбрать собственный путь. Решение по поводу членства должно быть принято всеми членами НАТО, и сейчас мы сосредоточены на предоставление немедленной поддержке Украине, и это главное, над чем мы сфокусированы», — сказал Столтенберг журналистам на пресс-конференции. Трансляция шла на сайте НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Заявка на вступление уже подписана. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал конкретно отвечать на вопрос о вступлении Украины в альянс. По его словам, главное для Украины сейчас — военная поддержка. «Всякая демократическая страна имеет право на вступление в НАТО. Члены НАТО указывают, что поддерживают право Украины выбрать собственный путь. Решение по поводу членства должно быть принято всеми членами НАТО, и сейчас мы сосредоточены на предоставление немедленной поддержке Украине, и это главное, над чем мы сфокусированы», — сказал Столтенберг журналистам на пресс-конференции. Трансляция шла на сайте НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Заявка на вступление уже подписана. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом».