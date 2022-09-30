В офисе Зеленского не надеются на прямое противостояние НАТО с Россией

30 сентября 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Заявка на вступление Украины в НАТО фиксирует вектор развития страны, заявили в офисе президента Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Украине не надеются на прямое столкновение Североатлантического альянса (НАТО) с Россией, а заявка страны на вступление в альянс нужна для того, чтобы обозначить вектор развития. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Отправляя заявку на вступление, мы таким образом фиксируем направление развития нашей архитектуры безопасности, то направление, куда мы уже точно идем. Это первое и ключевое», — цитирует Подоляка РИА «Новости». Он заявил, что надеется на то, что поданная заявка на вступление в НАТО поможет быстрее решать вопрос по поставкам западного оружия Украине. Это, по его мнению, поможет быстрее закончить конфликт на Украине. Ранее стало известно о том, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Целями операции названы демилитаризация и денацификация страны.

В Украине не надеются на прямое столкновение Североатлантического альянса (НАТО) с Россией, а заявка страны на вступление в альянс нужна для того, чтобы обозначить вектор развития. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Отправляя заявку на вступление, мы таким образом фиксируем направление развития нашей архитектуры безопасности, то направление, куда мы уже точно идем. Это первое и ключевое», — цитирует Подоляка РИА «Новости». Он заявил, что надеется на то, что поданная заявка на вступление в НАТО поможет быстрее решать вопрос по поставкам западного оружия Украине. Это, по его мнению, поможет быстрее закончить конфликт на Украине. Ранее стало известно о том, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Целями операции названы демилитаризация и денацификация страны.